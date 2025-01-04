Erdoğan kongreye Ferdi Tayfur'un bu şarkısıyla çıktı - Son Dakika
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Politika

Erdoğan kongreye Ferdi Tayfur'un bu şarkısıyla çıktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il kongresinde sahneye, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" şarkısıyla çıktı. Erdoğan konuşmasına usta sanatçıya Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

04.01.2025 16:06  Güncelleme: 16:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

SAHNEYE "İÇİM YANAR" ŞARKISIYLA ÇIKTI

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Tayfur'un ölümü sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Erdoğan vefat eden Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" şarkısı eşliğinde sahneye çıktı. Erdoğan sözlerine Tayfur'a Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Erdoğan kongreye Ferdi Tayfur'un bu şarkısıyla çıktı

"SANAT CAMİASINA BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM"

Erdoğan, "Önceki gün vefat eden, bugün de ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak olan, arabesk müziğin efsanelerinden merhum Ferdi Tayfur'u bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Hayatıyla, müziğiyle, tarzıyla, milli ve yerli duruşuyla Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ferdi Tayfur'un ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan kongreye Ferdi Tayfur\'un bu şarkısıyla çıktı

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Son Dakika Politika Erdoğan kongreye Ferdi Tayfur'un bu şarkısıyla çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Semih Tokuç:
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