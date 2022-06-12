Erdoğan, "Muhalefet neden aday çıkartamıyor?" sorusunu yanıtladı: Bunlar YSK seçimi ilan edene kadar adaylarını açıklayamazlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da "Gençlik Buluşması" etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Gençlerle sohbet eden Erdoğan, gençlerin kendisine yönelttiği sorulara cevap verdi.

"MUHALEFET NEDEN KORKUYOR?"

Gamze Nur Alaş adlı 22 yaşındaki genç, Erdoğan'a muhalefetin adayının henüz açıklanamamasına ilişkin soru yöneltti. Genç kız, "2 gün önce İzmir'de Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamıştınız. Şuan hiçbir rakibiniz yok. Gerçekten rakipsizsiniz. Muhalefet içerisinde bulunan herkes neden 'Ben cumhurbaşkanı adayı değilim' diyor. Neden korkuyorlar? Niye cesaret gösteremiyorlar?" diye sordu.

"BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya şöyle yanıt verdi: "Enteresan. Hepsi birbirine pas atıyor. Fakat perde arkasında adaylık yarışını kendi içlerinde de yapıyorlar. Bizde bir laf var 'El alemin derdi bizi mi gerdi?' diye. Biz işimize bakıyoruz. 'Durmak yok yola devam' diyoruz. Bugün Van'dayız. Muhteşem bir toplu açılış yaptık. Bundan sonra da Yüksek Seçim Kurulu seçimi ilan ettiği ana kadar bunlar adaylarını açıklayamazlar. Biz her an maça çıkacak gibi hazırlığımızı yapacağız."