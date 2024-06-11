Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi Bahçeli'den ''Allah bana yeter'' paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi Bahçeli'den ''Allah bana yeter'' paylaşımı

Geniş Video İzle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Özgür Özel'i ziyaretinden kısa bir süre önce manidar paylaşım geldi. Bahçeli, sosyal medya hesabından, parmağında turkuaz taşlı ve üzerinde ''Allah bana yeter'' yazılı yüzüğünün fotoğrafını paylaştı.

11.06.2024 18:38  Güncelleme: 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından, üzerinde "Allah bana yeter" yazılı yüzüğü parmağındayken çekilen fotoğrafı paylaştı.

Bahçeli, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında kürsüde konuşurken çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

ERDOĞAN'IN CHP ZİYARETİ ÖNCESİ MANİDAR PAYLAŞIM

MHP lideri Bahçeli'nin parmağında turkuaz taşlı bir yüzüğün olduğu ve yüzükte "Allah bana yeter" yazılı ifadenin yer aldığı görüldü. Bahçeli, yüzük paylaşımını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaretten yaklaşık 3 saat önce yaptı.

Öte yandan "Allah bana yeter" ifadesi ise Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi'nin 129'uncu ayetinde geçiyor.

Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi Bahçeli\'den \'\'Allah bana yeter\'\' paylaşımı
Kaynak: DHA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Sosyal Medya, Özgür Özel, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi Bahçeli'den ''Allah bana yeter'' paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yaşar Koldemir: hiç bir şeye faydası olmayan zatı muhterem. 44 18 Yanıtla
  • Mesko Aljovic: Aslında benim gibi,Gök Tanrı Türkü korusun ve yüceltsin derdi eskiden..Gök Tanrı terk edildi,Allah geldi.. 22 40 Yanıtla
    sahbaz: dogru yolu bulmanin yasi yoktur.. 30 8 yavuz d: sen tengri de daha iyi 9 9
  • Dracarys null: Kışkandın mı çennn:)) 31 6 Yanıtla
  • Erkan Tekcan: Birgün terkedileceğin belliydi zaten efendi!!! Şaşırdın mı? 10 3 Yanıtla
  • Kemal Kara: Semih de ülkücü camiaya yeter. Bitirdiniz. rahmetli Alparslan Türkeş ve dava arkadaşlarının canla, başla kurduğu partiden eser kalmadı... 4 0 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka: sayın devlet bahçeli Rabbim Herkesin Yolunu bekliyor zil çaldı geç kalanlar var 0 0 Yanıtla

23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:26:27. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi Bahçeli'den ''Allah bana yeter'' paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement