Erdoğan ve Pellegrini'den stratejik iş birliği vurgusu - Son Dakika
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Erdoğan ve Pellegrini'den stratejik iş birliği vurgusu

09.07.2026 14:14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede ayrıca enerji, ulaştırma gibi konulardaki iş birliği potansiyelleri değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Liderler, Türkiye-Slovakya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Slovakya'nın karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için gayretlerini artırması gerektiğini, enerji, ulaştırma gibi konulardaki iş birliği potansiyellerini değerlendirmemizin, iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanımız, NATO'nun Avrupa sütununu güçlendirmenin önemli olduğunu, Avrupa Birliği'nin savunmaya yönelik çabalarının NATO'yu tamamlayıcı bir özellik arz etmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Ukrayna'daki savaşların diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için Türkiye olarak gayret gösterdiğimizi, Gazze'de huzur ve istikrarın tesisi, insani felaketin bitirilmesi amacıyla yoğun bir şekilde çalıştığımızı belirtti" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Slovakya, Politika, Savunma, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan ve Pellegrini'den stratejik iş birliği vurgusu - Son Dakika

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