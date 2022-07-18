Erdoğan, şartlı NATO üyeliği verilen İsveç ve Finlandiya'ya gözdağı verdi: Gerekli adımlar atılmazsa süreci dondururuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu hakkında değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,her iki ülkeye de resti çekti. Üyeliklerine şartlı onay verdiklerini belirten Erdoğan, gerekli adımların atılmaması durumunda süreci donduracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

"NATO Madrid zirvesinde ülkemizin krizler konusundaki yaklaşımlarını en üst düzeyde dile getirdik. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreci için getirdiğimiz şartların kabulü üzerine şartlı onayımızı üyelerle paylaştık.

"İSVEÇ İYİ BİR GÖRÜNTÜ VERMİYOR"

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği ile ilgili şartlarımız için gerekli adım atılmazsa süreci donduracağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İsveç'in iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.

"MUHALEFETİN SÖYLEMLERİ BİZİ BAĞLAMAZ"

Muhalefetin değişik değişik bir şeyler söylemesi biz bu ülkede iktidar olduğumuz müddetçe bizi bağlamaz. İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Bizim Türkiye olarak bu duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir."

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