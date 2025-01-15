Erdoğan \'\'Silah bırakma çağrısı geleceği konusunda umutlu musunuz?\'\' sorusunu yanıtsız bıraktı

Mesut Zafer:

Çünkü Erdoğan da biliyor Apo'nun hükümsüz olduğunu. Amerika'ya İngiltere'ye İsrail'e rağmen bir silah bırakma çağrısı gelmeyebilir büyük ihtimalle. Bunu da bilemiyor o yüzden cevap verip kendini o kadar da rezil etmek istemez. Zaten onu Dert ettiği de yok. Önemli olan Türkiye'nin şu içinde olduğu büyük yolsuzluk adaletsizlik ve yoksulluğun bir süre daha konuşulmayıp göz ardı edilebilmesi.