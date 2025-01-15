Erdoğan ''Silah bırakma çağrısı geleceği konusunda umutlu musunuz?'' sorusunu yanıtsız bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Erdoğan ''Silah bırakma çağrısı geleceği konusunda umutlu musunuz?'' sorusunu yanıtsız bıraktı

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısının çıkışında bir gazetecinin yönelttiği "Silah bırakma çağrısı geleceği konusunda umutlu musunuz?" sorusunu yanıtsız bıraktı. Muhabirin soruyu tekrarlamasını işaret eden Erdoğan daha sonra sessizliğini koruyarak koridordaki yürüyüşünü sürdürdü.

15.01.2025 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetinin başlattığı süreçle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"KAZANAN TÜRKÜYLE KÜRDÜYLE TÜM TÜRKİYE OLACAK"

DEM Parti heyetinin yaptığı temasların olumlu olduğunu belirten Erdoğan ''Şayet gerekli çağrı yapılır, terör örgütü ve bağlantılı yapılar da gereken adımları atarsa kazanan Türküyle Kürdüyle tüm Türkiye olacaktır'' açıklamasında bulundu.

SORUYU TEKRARLAMASINI İSTEDİ

Erdoğan'a grup toplantısının ardından Meclis koridorlarında gazeteciler tarafından mikrofon uzatıldı. Bir basın mensubunun "Silah bırakma çağrısı geleceği konusunda umutlu musunuz?" sorusunu önce duyamayan Erdoğan daha sonra soruyu tekrarlaması yönünde işaret yaptı. Erdoğan gazetecinin tekrar ettiği soruyu ise yanıtsız bırakarak kurmaylarıyla yürüyüşüne devam etti.

Erdoğan \'\'Silah bırakma çağrısı geleceği konusunda umutlu musunuz?\'\' sorusunu yanıtsız bıraktı

Politika, AK Parti, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan ''Silah bırakma çağrısı geleceği konusunda umutlu musunuz?'' sorusunu yanıtsız bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Sezgin Yavuz:
    erdoğanın çok umrunda sankide o halkı nasıl silkelerimin peşinde yapacağını yapıyor zaten gerisi gündem değiştirme oyunu milletin üstünden silindir gibi geçtiler ceplar doldu ama yetmez devamkeeer 159 8 Yanıtla
  • Ugur Kaya:
    Çokta umrunda o milleti nasıl silkelerim peşinde 46 6 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Bence o iş yaş, mücadeleye devam. 48 1 Yanıtla
  • Mesut Zafer:
    Çünkü Erdoğan da biliyor Apo'nun hükümsüz olduğunu. Amerika'ya İngiltere'ye İsrail'e rağmen bir silah bırakma çağrısı gelmeyebilir büyük ihtimalle. Bunu da bilemiyor o yüzden cevap verip kendini o kadar da rezil etmek istemez. Zaten onu Dert ettiği de yok. Önemli olan Türkiye'nin şu içinde olduğu büyük yolsuzluk adaletsizlik ve yoksulluğun bir süre daha konuşulmayıp göz ardı edilebilmesi. 30 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Tâbi 27 0 Yanıtla
  • Fk:
    amerika silah bırakmaz 13 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    tabiki heeseyi o ayarlıyor bakacaz 11 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Millette silahsızlansa onada bi el atılsa. 1 0 Yanıtla
  • Süleyman Işık:
    işine gelmeyince,menfaatsiz konuşmaz.. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:42:08. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan ''Silah bırakma çağrısı geleceği konusunda umutlu musunuz?'' sorusunu yanıtsız bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.