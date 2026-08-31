Erdoğan Bişkek'te ŞİÖ Zirvesi'ne Katılmak Üzere Yola Çıktı - Son Dakika
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Erdoğan Bişkek'te ŞİÖ Zirvesi'ne Katılmak Üzere Yola Çıktı

Erdoğan Bişkek\'te ŞİÖ Zirvesi\'ne Katılmak Üzere Yola Çıktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e hareket etti. Ankara'dan uğurlanan Erdoğan'ı havalimanında üst düzey yetkililer selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, saat 09.00'da Ankara Havalimanı'ndan havalandı.?

Erdoğan'ı, Ankara Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve diğer ilgililer uğurladı.

Kaynak: AA

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