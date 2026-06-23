Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süryani Patriği\'ni kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius 2'nci Efrem Kerim'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius 2'nci Efrem Kerim ve beraberindekileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.