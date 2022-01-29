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Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu! Faizi indireceğiz, bilin ki enflasyon da düşecek - Son Dakika

Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu! Faizi indireceğiz, bilin ki enflasyon da düşecek

29.01.2022 16:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da katıldığı toplu açılış töreninde ekonomi hakkında açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Enflasyonun farkındayız, biliyoruz, görüyoruz. Faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

"ENFLASYON DAHA DA DÜŞECEK"

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ekonomiye ilişkin de mesajlar verdi. "Geçtiğimiz aralık ayının 20'sine kadar suni dalgalanmanın önünü nasıl kestiğimizi biliyorsunuz." diyen Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: "Piyasanın kendi dinamikleri içinde bu dalgalanmanın durulmasını bekledik, hemen tedbirlerimizi aldık, mekanizmamızı kurduk... Enflasyonun farkındayız, biliyoruz, görüyoruz. Faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek daha da düşecek. Asgari ücrette verdiğimiz sözü tuttuk mu... Tuttuk 4.250 TL'ye asgari ücreti çıkardık... Memur ve emekli maaşlarında yüksek oranlı artışlarla insanımızı enflasyona ezdirmedik."

"TÜM GÜÇLERİYLE EKONOMİMİZE YÜKLENİYORLAR"

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Bölgesinde ve dünyada güçlenen devletimiz, giderek büyüyen bir ekonomimiz var. Geleceğe güvenle bakmak için gereken her türlü imkana sahibiz. Güven ve istikrar bizi dünyada güçlü ülkeler arasına yerleştirdi. Son yıllarda tüm güçleriyle ekonomimize yükleniyorlar. Hatırlayın güya dünyanın en büyük ülkesinin başındaki kişi Türkiye ekonomisini mahvetmek tehditleri savurdu."

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AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Enflasyon, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu! Faizi indireceğiz, bilin ki enflasyon da düşecek - Son Dakika
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