Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama
24.09.2025 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin soru üzerine, "Görüşelim. Görüştükten sonra zaten sizlere ne görüştüysek ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye'ye döndükten sonra söyleriz" dedi. Görüşmede ele alınacak başlıklar arasında Gazze, Suriye ve entegrasyon konuları ile iş birliği, savunma sanayi ve sağlık turizmi gibi ekonomik alanlar yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında geldiği New York'ta temaslarda bulundu.

TÜRKEVİ'NE GEÇERKEN AÇIKLAMA YAPTI

Erdoğan, ikili görüşmelerinin yanı sıra bugün Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi'nde hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Türkevi'ne geçişi sırasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

"NE NETİCE ALDIYSAK SİZLERE SÖYLERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Görüşelim. Görüştükten sonra zaten sizlere ne görüştüysek ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye'ye döndükten sonra söyleriz" dedi.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmesinin detayları belli oldu. Görüşmede ele alınacak başlıklar arasında Gazze, Suriye ve entegrasyon konuları ile iş birliği, savunma sanayi ve sağlık turizmi gibi ekonomik alanlar yer alıyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’ye fotoğraflarla seslendi İşte o fotoğrafların hikayesi Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'ye fotoğraflarla seslendi! İşte o fotoğrafların hikayesi
Süper Lig’de ücretsiz maç Biletler bedava Süper Lig'de ücretsiz maç! Biletler bedava
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi Kameralar önünde hararetli tartışma Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma
Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu
Trump’ın BM kürsüsündeki suçlamalarına Hamas’tan jet yanıt Trump'ın BM kürsüsündeki suçlamalarına Hamas'tan jet yanıt
Yaşlı adam traktörün üzerinde ölü bulundu Yaşlı adam traktörün üzerinde ölü bulundu
Gayrimenkul çetesi çökertildi Holding, 1240 daire ve 65 arsaya el konuldu Gayrimenkul çetesi çökertildi! Holding, 1240 daire ve 65 arsaya el konuldu

22:52
Erdoğan’dan Macron’a: İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki
Erdoğan'dan Macron'a: İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki
22:51
Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı
Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı
22:08
İspanya, saldırıya uğrayan Sumud Filosu için donanma gemisi gönderme kararı aldı
İspanya, saldırıya uğrayan Sumud Filosu için donanma gemisi gönderme kararı aldı
21:59
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze’de derhal ateşkes olmalı
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı
20:53
Canlı anlatım Maçta 3 gol var
Canlı anlatım! Maçta 3 gol var
20:45
Erdoğan’dan Macron’a Gazze için çözüm önerisi: Netanyahu’ya baskıyı artırmak sonuç getirebilir
Erdoğan'dan Macron'a Gazze için çözüm önerisi: Netanyahu'ya baskıyı artırmak sonuç getirebilir
20:26
Suriye lideri Şara’dan BM’de sürpriz Türkiye mesajı
Suriye lideri Şara'dan BM'de sürpriz Türkiye mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2025 23:38:20. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.