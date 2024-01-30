Erdoğan: Türkiye\'nin tökezlemesini bekleyen bir güruh var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İçeride ve dışarıda Türkiye'nin tökezlemesini, siyasi ve ekonomik olarak yeniden eski zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruh var. Her ne kadar oklar bize çevrilmiş olsa da asıl hedef Türkiye'dir, asıl hedef tarihi ve inançlarıyla milletimizin bizatihi kendisidir." dedi.

Erdoğan, açılışı yapılan AK Parti Kongre Merkezi'nde, partisinin "Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasilerde seçimin, vatandaşın ülkesini yöneten hükümetten veya şehirlerini yöneten yerel idarelerden hesap sorduğu, muhasebe ve murakabe vazifesini yerine getirdiği kritik eşik olduğunu belirtti.

Her seçimin, yeni bir tarihin, dönemin, sürecin başlangıç noktası olduğuna işaret eden Erdoğan, "Seçim, demokrasiyle yönetilen ülkelerde halk adına ülkenin idaresi sorumluluğunu üstlenen iktidarın en önemli meşruiyet kaynağıdır. Şayet bir ülkede halk, ister hükümet ister şehir düzeyinde olsun kendini yönetecek isimleri ve kadroları özgürce belirleyemiyorsa, orada demokrasiden söz edilemez." diye konuştu.

Erdoğan, geçmişte Türkiye'de açık oy, gizli sayım yöntemiyle demokrasiyle uyuşmayan seçimlerin yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ama bu seçimleri ne milletimiz ne de tarih milli iradenin tecelli vesilesi olarak görmemiştir, kaydetmemiştir. Demokrat Partinin rahmetli Başbakan Menderes'in liderliğinde hükümete geldiği 1950 tarihi ülkemizde gerçek anlamda demokrasinin işlemeye başladığı tarihtir. Bugün 28'inci dönemiyle faaliyet gösteren TBMM'mizin 20 dönemi çok partili hayata geçirdikten sonra seçimlerle oluşmuştur. Daha önce ya darbe anayasalarıyla işaret edilen ya da Meclis tarafından seçilen cumhurbaşkanı, ilk defa 2014 yılında doğrudan halkın oyuyla belirlenmiştir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiği 2018 yılında ve 2023'ün Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimleri, ülke tarihimizin önemli dönüm noktaları arasındaki yerini almıştır."

"Millet, milli irade bayrağını yükseltti"

Yerel seçimlerin de bu tabloya benzer bir seyir izlediğini ifade eden Erdoğan, "Çok partili hayata geçildikten sonra ilk defa 1950 yılında yapılan mahalli idareler seçimleri bugüne kadar 14 defa tekrarlanmıştır. İnşallah çok partili dönemin 15'inci belediye başkanlığı seçimini 31 Mart'ta yine bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan darbelere ve çeşitli yöntemlerle demokrasiyi askıya alma gayretlerine rağmen milletin her badirenin ardından milli irade bayrağını yeniden yükselttiğinin altını çizerek, "AK Parti'nin iktidara gelmesi, 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin ve sonrasında yaşanan istikrarsızlık döneminin ardından böyle bir milli irade şahlanışı olarak vuku bulmuştur." diye konuştu.

Geride bırakılan 21 yıl boyunca vesayetin türlü baskılarına, terör örgütlerinin saldırılarına, envaiçeşit darbe girişimlerine, emperyalistlerin nice sinsi oyunlarına rağmen milletin emanetini yere düşürmediklerini, milli irade bayrağını hep yukarıda tuttuklarını vurgulayan Erdoğan, bu mücadelenin son örneğini 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde verdiklerini söyledi.

Erdoğan, 31 Mart'ta da bu imtihandan bir kez daha alınlarının akıyla çıkacaklarına inandığını belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nın bu ilk seçiminde mesele sadece mümkün olan en çok belediye başkanlığını kazanmak değildir. Bununla birlikte 31 Mart'ta elde edeceğimiz netice, ülkemizi dünyada hak ettiği yere yükseltme hedefimize doğru yürüyüşümüzde bize güç verecektir, kuvvet verecektir, destek verecektir." değerlendirmesini yaptı.

"Kimsenin eline malzeme vermemeliyiz"

Büyük hayallere kavuşmak için iyi hazırlıklar yapmak, samimiyetle ve azimle çok çalışmak gerektiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza 30 yıl önce belediyelerde başlamış bir kadroyuz, böyle bir hareketiz. 'Halka hizmet, hakka hizmettir' düsturuyla önce şehirlerimizdeki başarılarımızla milletimizin gönlüne girdik. İktidara geldikten sonra da aynı hissiyatla vatan topraklarının her karışını yatırımla, eserle, hizmetle buluşturduk. Ülkenin sadece altyapı eksiklerini gidermekle, asırlık ihmallerini telafi etmekle kalmadık. Önce 2023 hedeflerimizle, ardından Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkenin geleceğini inşa ettik. Evlatlarımıza büyük, güçlü, müreffeh, itibarlı bir Türkiye bırakma hedefimize çelme takması için kimsenin eline malzeme vermemeliyiz. İçeride ve dışarıda Türkiye'nin tökezlemesini, siyasi ve ekonomik olarak yeniden eski zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruh var. Her ne kadar oklar bize çevrilmiş olsa da asıl hedef Türkiye'dir, asıl hedef tarihi ve inançlarıyla milletimizin bizatihi kendisidir. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımları atmakla bu sinsi niyetleri de Allah'ın izniyle boşa çıkarmış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için sözlerini muhaliflere, rakiplere, yarıştıkları parti ve adaylara değil, doğrudan millete söylediklerini belirterek, vizyonlarını, Türkiye'nin tüm şehirlerini kucaklayacak şekilde hazırladıklarını söyledi.

Kısır hesaplarla uğraşanların aksine, ufuklarını geniş ve derin tutmaya çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek ifade ettiğimiz Türkiye'yi ayakta tutan temel değerleri, bireysel hırsları için baltalamaya çalışanlara geçit vermeme kararlılığıyla hareket ediyoruz." dedi.

(Sürecek)