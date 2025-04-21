Erdoğan: Türkiye tekrar tartışmaların içine çekilmek isteniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ismi, bölgesinin bir kutup başı olarak her platformda daha fazla zikrediliyor ama böylesi kritik bir dönemde, Ana Muhalefet Partisi eliyle Türkiye tekrar tartışmaların, eski kavgaların içine çekilmek isteniyor.

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Sokaklarımızın terörize edilmesinden, Türkiye'nin Batı'ya ve Batılı medya kuruluşlarına pervasızca şikayet edilmesine, üniversite ve lise gençliğinin kışkırtılmasından boykot çağrılarıyla ülke ekonomisine zarar verilmesine kadar tüm tuşlara aynı anda basılıyor.