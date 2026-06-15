Erdoğan: Türkiye uluslararası diplomasinin kalbi oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı'nda düzenlenecek Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağın açılışı yapılacak Ankara Havalimanı'na iniş yapmasının ardından yeni havalimanına inen ilk uçak, Erdoğan'ın uçağı oldu. Daha sonra ise Erdoğan, açılışı gerçekleştirilecek olan Havalimanı'nın apronunda ve Devlet Konukevi'nde incelemelerde bulundu. Törende konuşan Erdoğan, açılışı gerçekleştirilen yatırımların başta Ankara olmak üzere ülke, millet ve havacılık sektörü için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

"Türkiye Yüzyılı'na giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 senesinin Türkiye için 'zirveler yılı' olarak devam ettiğini aktaran Erdoğan, tüm kurum ve kadrolarla bu sene için canla başla çalıştıklarını kaydederek, "Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz. Sadece 86 milyon vatandaşımızın değil, yüz milyonlarca kardeşimizin güçlü yarınları için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor"

İstanbul'da, 5-7 Haziran tarihleri arasında 183 farklı ülkeden 5 bini aşkın katılımcının iştirak ettiği Sıfır Atık Forumu'nu icra ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Ekim ayında 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi ve devamında Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Liderler Zirvesi, Türkiye'de toplanacak. Kasım'da 197 ülkeden 100 binin üzerinde katılım beklediğimiz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansları'nın 31'incisini gerçekleştireceğiz. Bunların arefesinde 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız. Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerle değil Türkiye'nin çekim merkezi olma vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Özellikle Başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor" dedi.

"Türkiye artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır"

Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığının artmaya devam ettikçe Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonunun da arttığına dikkati çeken Erdoğan, "Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır" diye konuştu.

"Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Esenboğa'nın hem havayolu hem karayolu trafiğinde bir rahatlama olacaktır"

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili boyunca havalimanların tamamında 51 bin 962 uçak trafiği gerçekleştiğine dikkati çeken Erdoğan, "7 milyon 618 bin yolcuya hizmet sunuldu. Esenboğa Havalimanı'mız 2 bin 557 uçak trafiği, 382 bin yolcu sayısıyla ülkemizin en yoğun dördüncü havalimanı oldu. 20 sene önce yıllık 3 milyon yolcuya hizmet veren Esenboğa Havalimanı bugün yıllık 15 milyon civarında yolcuya hizmet veriyor. Artan yolcu sayısının özellikle çevreyolu ve havalimanı güzergahında oluşturduğu trafik sıkışıklığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Esenboğa'nın hem havayolu hem karayolu trafiğinde inşallah bir rahatlama olacaktır" açıklamasında bulundu.

"Ankara Havalimanı'nı 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık"

Ankara Havalimanı ile sadece Başkent Ankara'ya yeni bir proje kazandırmakla kalmadıklarını, havacılık tarihinde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanımız, yeni çehresi ve imkanlarıyla yeniden ayağa kalkmış oldu. Burayı uçuşlara uygun hale getirmek üzere iki etap halinde planladığımız bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Pist uzunluğunu 2 bin 450 metreden 3 bin metreye, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkardık. Banketleri tamamen yeniledik. Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde iki adet dönüş cebi inşa ettik. 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla 44 uçağın eş zamanlı olarak güvenle park edebileceği yüksek bir kapasite oluşturduk. Pist, apron ve taksi yollarıyla birlikte toplam 60 bin metrekare kaplamalı imalat gerçekleştirdik. Taksi yollarının tamamını kazı dolgu ve asfalt üretimleriyle yeniledik. Bunları ilave paralel ve bağlantı yollarıyla destekledik. Pist ve taksi yollarının aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları, yönlendirme levhaları; Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü standartlarına göre modernize edildi. Diğer taraftan 4 bin 800 metrekare kapalı alana ve 310 araç kapasiteli açık otoparka sahip Devlet Konukevi de burada inşa edildi. Tüm bu çalışmalarla Ankara Havalimanı'mızı genişletilmiş pisti, yeni apronları, modern taksi yolları ve güncellenmiş altyapısıyla geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlara hazır hale getirdik."

Hizmete verilen diğer yatırımlar olan Başkent Havacılık Köprüsü ve Bağlantı Yollarına da değinen Erdoğan, "140 metre uzunluğundaki Başkent Havacılık Köprümüz, yüksek hızlı tren hattı üzerine inşa edilmiştir. 10 bin tonluk tabliye, Türkiye'de ilk defa uygulanan bir yöntemle köprüye yerleştirilmiştir. Bağlantı yolumuz; 6,5 kilometrelik kesimi bölünmüş yol, 6 kilometrelik kısmı tek yol standardında olmak üzere toplam 12,5 kilometre uzunluğundadır. Bölünmüş yol kesiminde yer alan 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO Zirvesi'ne katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız. Böylece Ankara Havalimanımızdan Kızılay'a 17 kilometre, Ümitköy'e ise 7 kilometrelik güçlü bir ulaşım ağı kurmuş oluyoruz" şeklinde konuştu.

"23 yıldır hep Türkiye için çalıştık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 230 günde tamamlanan bu yatırımlarda emeği geçenleri Türk milleti adına tebrik ederek, "Önüne gelen esere çamur atmayı ülkeye ve millete kazandırılan her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum; 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık, bu millete hizmet ettik, sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Eser ve hizmet üretirken kendimizi değil her zaman şehirlerimizin geleceğini düşündük. İnşallah bundan sonra da Türkiye için çalışmaya, yatırımlarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından gerçekleştirilen kurdele kesimi ile Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları hizmete açıldı. - ANKARA