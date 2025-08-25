Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Haftası mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Haftası mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Zafer Haftası mesajı
25.08.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zafer Haftası, bizlere yalnızca geçmişin şanlı hatıralarını değil aynı zamanda geleceğe dair sorumluluklarımızı da hatırlatmaktadır. Bugün bizler, aynı inanç ve kararlılıkla birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümek, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhuriyet'imizi her alanda daha da güçlendirmek zorundayız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 26 Ağustos Zafer Haftası'nı bir kez daha büyük bir onur, gurur ve heyecanla idrak ettiklerini aktardı.

"Zafer Haftası, milletimizin bağımsızlık yolunda verdiği kararlı mücadelenin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin en önemli timsallerindendir" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu kutlu hafta, Malazgirt'ten başlayarak Büyük Taarruz'a uzanan şanlı tarihimizin bir sembolüdür. Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi, bu toprakları ebedi yurt kılma irademizin ifadesiyken 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, istiklal uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen milletimizin, özgürlüğünü kanıyla ve canıyla nasıl savunduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir.

Zafer Haftası, bizlere yalnızca geçmişin şanlı hatıralarını değil aynı zamanda geleceğe dair sorumluluklarımızı da hatırlatmaktadır. Bugün bizler, aynı inanç ve kararlılıkla birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümek, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhuriyet'imizi her alanda daha da güçlendirmek zorundayız. Tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla Türkiye Yüzyılı'nda hedefimiz, daha güçlü, daha müreffeh, daha adil ve daha kudretli bir Türkiye'dir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Haftası'nın bu hedeflere ulaşma yolunda her zaman moral ve motivasyon kaynağı olacağını vurgulayarak, "Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Türkiye Yüzyılı, Malazgirt, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Haftası mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girdiğinde gördüklerine inanamadı: Miras kavgasına define arası Eve girdiğinde gördüklerine inanamadı: Miras kavgasına define arası
Mardin’de cemaat namaz kılarken camiye oğlak girdi Mardin'de cemaat namaz kılarken camiye oğlak girdi
İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi Sebebi şoke etti İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti
Milyonlarca memura güzel haber Ödenekler artırıldı Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
NASA’nın uzay aracı ’yıldız tozu’ getirdi NASA'nın uzay aracı 'yıldız tozu' getirdi
Göbek atarak karpuz satan genç sosyal medyayı salladı Göbek atarak karpuz satan genç sosyal medyayı salladı
Beşiktaş’ta ayrılık 1. Lig’e gitti Beşiktaş'ta ayrılık! 1. Lig'e gitti
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı Ünlü çift tüm fotoğraflarını sildi Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çift tüm fotoğraflarını sildi
37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda binlerce yüzücü kıtaları birleştirdi 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda binlerce yüzücü kıtaları birleştirdi
Mavi Vatan’ın koruyucuları İstanbul’u ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı selamladı Mavi Vatan'ın koruyucuları İstanbul'u ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı
Volkan Demirel’den Barış Alper Yılmaz için canlı yayında olay iddia Volkan Demirel'den Barış Alper Yılmaz için canlı yayında olay iddia

13:08
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran
11:24
İsrail savaş uçakları Gazze’de hastane vurdu: 15 kişi hayatını kaybetti
İsrail savaş uçakları Gazze'de hastane vurdu: 15 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2025 13:43:26. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Haftası mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.