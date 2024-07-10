Erdoğan ve Biden\'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı

Politika

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Bir rekor daha kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

ERDOĞAN'I BIDEN VE STOLTENBERG KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor. Zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'a gelen Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

Karşılamanın ardından, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafında Erdoğan'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer aldı.

ERDOĞAN VE BIDEN'DAN AYAKÜSTÜ SOHBET

Fotoğraf çekiminden önce Biden ve Erdoğan ayaküstü sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.