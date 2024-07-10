Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanları ile aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan'ı salona girişte ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg karşıladı. Erdoğan ve Biden'ın ayaküstü sohbetindeki neşeli halleri gözlerden kaçmazken, Erdoğan fotoğraf çekiminde ilk sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına ise İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer geçti.

10.07.2024 20:58  Güncelleme: 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

ERDOĞAN'I BIDEN VE STOLTENBERG KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor. Zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'a gelen Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

Karşılamanın ardından, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafında Erdoğan'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer aldı.

Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı

ERDOĞAN VE BIDEN'DAN AYAKÜSTÜ SOHBET

Fotoğraf çekiminden önce Biden ve Erdoğan ayaküstü sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı
Erdoğan ve Biden\'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı

Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Washington, Joe Biden, Hükümet, İsveç, Nato, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • caps lock: Sohbeti bilemedim. 2 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Yarın kesin dolar düşer 1 1 Yanıtla
  • Resul Akalın: Teşekkürler 0 1 Yanıtla
  • Resul Akalın: Düşmanını yakun tut vakası.. 0 1 Yanıtla

20:58 Erdoğan ve Biden’dan ayaküstü sohbet NATO zirvesinde aile fotoğrafı Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı
17:56 NATO zirvesinde tarih verildi ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16’ları gönderecek NATO zirvesinde tarih verildi! ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16'ları gönderecek
17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:41 Rüşvet aldığı belirlendi Neslim Güngen soruşturmasında MASAK’ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
21:00 Beşiktaş’ın Ciro Immobile için Lazio’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Ciro Immobile için Lazio'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
20:33 Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu
18:59 Beşiktaş, FIFA’daki Tyler Boyd dosyasını kapattı Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı
18:23 İşsizlik ve istihdam oranları belli oldu Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürüp gelir dağılımını iyileştireceğiz İşsizlik ve istihdam oranları belli oldu! Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürüp gelir dağılımını iyileştireceğiz
18:22 Eski halinden eser yok Wanda Nara’nın ayrılık kararı Icardi’yi fena hırpalamış Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 21:38:49. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement