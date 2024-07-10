Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor. Zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'a gelen Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.
Karşılamanın ardından, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafında Erdoğan'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer aldı.
Fotoğraf çekiminden önce Biden ve Erdoğan ayaküstü sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Politika › Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı - Son Dakika
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