Erdoğan ve Carney Ankara\'da Görüştü: İkili İlişkiler ve NATO Gündemi Masadaydı

'BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER ELE ALINDI'

İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi (#NATOsummit) için Ankara'da bulunan Kanada Başbakanı Mark Carney'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Kanada ilişkilerini ticaret, güvenlik, savunma sanayii, enerji başta olmak üzere birçok alanda geliştirmek için gayretleri artırmanın ve iş birliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesini savunduğumuzu; ancak bunun 'Transatlantik Bağın' yerini alamayacağını, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğini belirtti" denildi.