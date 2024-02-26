İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Beni tehdit etmeye kalkma" çıkışı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Beni tehdit etmeye kalkma" çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi.

26.02.2024 20:58  Güncelleme: 21:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi"nin açılışında yaptığı konuşmadaki "31 Mart'tan itibaren inşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz." sözlerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu cevap verdi. İmamoğlu, "Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un şehrin emanetini devralmasıyla projelerinin daha da hızlanacağını söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Beni tehdit etmeye kalkma

"EL ELE VERDİĞİMİZ ZAMAN HERHANGİ BİR SARKMA SÖZ KONUSU OLMAYACAK"

"Şu anda bu ülkeyi kimler yönetiyor?" diye soran Erdoğan, "Biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat, böyle bir imkana sahip mi? Değil. Fakat 31 Mart'tan itibaren inşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz. Kaldığımız yerden, yeniden 'Bismillah' diyerek işe koyulacak, inşallah aziz İstanbul'un fetret devrini sona erdireceğiz." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Beni tehdit etmeye kalkma

İMAMOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A YANIT

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul Arnavutköy'de düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Beni tehdit etmeye kalkma

"KADİR TOPBAŞ'I 'METAL YORGUNU' DİYEREK GÖREVDEN ALDILAR"

İmamoğlu, "Utanmadan 'Benden sonra Sayın Topbaş İstanbul'a güzel bir çehre kavuşturdu' demiş. 5 imar dosyasına imza atmadı diye 'metal yorgunu' diyerek görevden almadınız mı?" sorusunu sordu.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Beni tehdit etmeye kalkma

"BENİ TEHDİT ETMEYE KALKMA"

İBB Başkanı, konuşmasının devamında "Kendisini siyaset dünyasına kazandıran Necmettin Erbakan için ne demişti? 'Yaş 70 iş bitmiş.' Bugün kendisi 70 yaşına girdi. Ben kendisine böyle bir şey demeyeceğim ama beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin. 'Oy yoksa hizmet de yok' diye tehdit ederseniz bu millet de size gereken cevabı verir." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu\'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a "Beni tehdit etmeye kalkma" çıkışı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Beni tehdit etmeye kalkma' çıkışı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Sedat Gün: Hadi ordan hiç bir zaman derdin İstanbul olmadı.. sende zerre kadar haysiyet varsa çık de ki şu projeyi yaptım engel oldu lafla milleti uyutma.. 71 120 Yanıtla
  • Semih Yetkin: bir kitap vardı araba sevdası diye okumadım ama koltuk sevdası diye bir kitap çıkarsa okurum 53 16 Yanıtla
  • Murat Ozdemir: Bu milletin malını parsel parsel satanlar paraları sıfırlayanlara halen nasıl bukadar oy çıkıyor aklım almıyor 35 18 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Temel atmama töreni düzenledinde engelleyen mi oldu 18 7 Yanıtla
  • Suat genç: işler aksamaz derken lafı çarpıtma. yani belediyeyi yöneten senin gibi başka şeyler peşinde koşmaz iş aksamaz diyor 13 5 Yanıtla

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