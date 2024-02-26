İmamoğlu\'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a "Beni tehdit etmeye kalkma" çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi"nin açılışında yaptığı konuşmadaki "31 Mart'tan itibaren inşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz." sözlerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu cevap verdi. İmamoğlu, "Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un şehrin emanetini devralmasıyla projelerinin daha da hızlanacağını söyledi.
"Şu anda bu ülkeyi kimler yönetiyor?" diye soran Erdoğan, "Biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat, böyle bir imkana sahip mi? Değil. Fakat 31 Mart'tan itibaren inşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz. Kaldığımız yerden, yeniden 'Bismillah' diyerek işe koyulacak, inşallah aziz İstanbul'un fetret devrini sona erdireceğiz." ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul Arnavutköy'de düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.
İmamoğlu, "Utanmadan 'Benden sonra Sayın Topbaş İstanbul'a güzel bir çehre kavuşturdu' demiş. 5 imar dosyasına imza atmadı diye 'metal yorgunu' diyerek görevden almadınız mı?" sorusunu sordu.
İBB Başkanı, konuşmasının devamında "Kendisini siyaset dünyasına kazandıran Necmettin Erbakan için ne demişti? 'Yaş 70 iş bitmiş.' Bugün kendisi 70 yaşına girdi. Ben kendisine böyle bir şey demeyeceğim ama beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin. 'Oy yoksa hizmet de yok' diye tehdit ederseniz bu millet de size gereken cevabı verir." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Beni tehdit etmeye kalkma' çıkışı - Son Dakika
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