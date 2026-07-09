Erdoğan-Pellegrini zirvesi: İkili ilişkiler ve küresel konular ele alındı - Son Dakika
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Erdoğan-Pellegrini zirvesi: İkili ilişkiler ve küresel konular ele alındı

09.07.2026 13:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini ile NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, ticaret, enerji, savunma iş birliği ile Ukrayna, Gazze ve İran'daki krizler ele alındı.

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İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Slovakya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Slovakya'nın karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için gayretlerini artırması gerektiğini, enerji, ulaştırma gibi konulardaki iş birliği potansiyellerini değerlendirmemizin, iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanımız, NATO'nun Avrupa sütununu güçlendirmenin önemli olduğunu, Avrupa Birliği'nin savunmaya yönelik çabalarının NATO'yu tamamlayıcı bir özellik arz etmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Ukrayna'daki savaşların diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için Türkiye olarak gayret gösterdiğimizi, Gazze'de huzur ve istikrarın tesisi, insani felaketin bitirilmesi amacıyla yoğun bir şekilde çalıştığımızı belirtti" denildi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Slovakya, Savunma, Enerji, Gazze, İran, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan-Pellegrini zirvesi: İkili ilişkiler ve küresel konular ele alındı - Son Dakika

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