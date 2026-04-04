Erdoğan ve Zelenskiy İstanbul\'da Görüştü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

04.04.2026 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile İstanbul'daki çalışma toplantısında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki görüşmede, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşında barış arayışları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye'nin desteğinin süreceğini, bölgemizin daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Karadeniz'de seyrüsefer emniyetine büyük önem atfettiğimizi ve enerji arz güvenliğinin mühim olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile karşılıklı ticaret hacmini artırmakta kararlı olduğunu, bunun için gerekli adımları atmayı sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna'nın Körfez ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İnfial yaratan F-15 iddiası Türkiye’den jet yalanlama geldi İnfial yaratan F-15 iddiası! Türkiye'den jet yalanlama geldi
Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti
Tarsus’ta kayıp genç akıntıya böyle kapıldı: Son görüntüleri ortaya çıktı Tarsus'ta kayıp genç akıntıya böyle kapıldı: Son görüntüleri ortaya çıktı
İran, ABD ve İsrail’le işbirliği yapan 100’den fazla kişinin mal varlığına el koydu İran, ABD ve İsrail'le işbirliği yapan 100'den fazla kişinin mal varlığına el koydu
Ümraniye’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Ümraniye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Trump’ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sonrası herkes bu görüntüyü konuşuyor Trump'ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sonrası herkes bu görüntüyü konuşuyor

07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 08:07:12. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.