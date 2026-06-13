Erdoğan: Veri güvenliğindeki zaafiyet ölümcül

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihi günlerden geçiyoruz. Bu dönemdeki değişim son derece hızlı. Günümüzde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Fakat veri emniyeti ve siber güvenlikte oluşabilecek en küçük zafiyetin hangi ölümcül sonuçlara neden olabileceğini de görüyoruz" dedi. - İSTANBUL