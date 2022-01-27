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Erdoğan, "suikastın faili yakalandı" demişti! Hablemitoğlu ailesi: Haberimiz yok! - Son Dakika

Erdoğan, "suikastın faili yakalandı" demişti! Hablemitoğlu ailesi: Haberimiz yok!

27.01.2022 08:03
Erdoğan, "suikastın faili yakalandı" demişti! Hablemitoğlu ailesi: Haberimiz yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı NTV yayınında Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu suikasti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın MİT tarafından Ukrayna'da yakalanıp yurda getirildiğini açıkladı. Açıklama sonrası Şengül Hablemitoğlu,"Biz canımızdan olup, hayal bile edemeyeceğiniz zor bir 20 yılı tamamladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katıldığı canlı yayında, Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu suikasti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın MİT tarafından Ukrayna'da yakalanıp yurda getirildiğini açıkladı.

"MİT UKRAYNA'DA BULDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında, "Bunu şimdi ilk defa bu programda açıklayacağım. Merhum Hablemitoğlu FETÖ'nün devlet içindeki kadrolaşma çalışmalarını anlatan Köstebek isimli kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002'de öldürülmüştü. Milli İstihbarat Teşkilatımız uzunca süredir bu suikastın katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu. Bu şahıs Kırmızı Bültenle aranıyordu.

Kaçtığı yurt dışında 2015 yılından itibaren FETÖ medya organlarına ülkemiz aleyhine asılsız iddialarda bulunuyordu. İstihbaratımız bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda 'Bu ülkenizdedir, bize verin'dedik. İstihbarat Teşkilatımızın yakın markajıyla bu iş neticelendi. FETÖ ile irtibatı yanında DEAŞ'e silah ve mühimmat temin ettiği bilinen birisi.

MİT katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'da buldu. Bu kişi Hablemitoğlu cinayeti zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin Türk adaleti önüne gelip hesap vermekten kurtulamayacaksınız." dedi.

"AİLEYE VE AVUKATIMIZA İLETİLEN BİR SÜREÇ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Şengül Hablemitoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biz canımızdan olup, hayal bile edemeyeceğiniz zor bir 20 yılı tamamladık. Adalete, devlete inancımızı ve güvenimizi kaybettik. Ayrıca ne ailemize, ne avukatımıza iletilen herhangi bir şey yok. Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz. O yüzden yorumlarınıza dikkat ediniz" ifadesine yer verdi.

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MİT Bölge Daire  Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, 'suikastın faili yakalandı' demişti! Hablemitoğlu ailesi: Haberimiz yok! - Son Dakika


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