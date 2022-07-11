Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Ukrayna Devlet Başkanı Putin'in ardından Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü.
Erdoğan, görüşmede, en büyük temennilerinin Ukrayna'ya barışın gelmesi olduğunu belirterek, Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılması için Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan plana dair çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.
Ukrayna ile Rusya arasında çözümün her halükarda diplomasi yoluyla olacağını, bunun için de müzakere masasının açık tutulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, İstanbul sürecinde kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Kurban Bayramı vesilesiyle yayınladığı video mesajında Türkçe yaptığı bayram tebriği için kendisine ayrıca teşekkür etti.
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