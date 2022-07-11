Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız

Paralarını çekemeyen binlerce kişi bankayı bastı! Güvenlik bile ne yapacağını şaşırdı

İmamoğlu'na bir tatil tepkisi de muhalif paylaşımlarıyla bilinen Şahan Gökbakar'dan geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Ukrayna Devlet Başkanı Putin'in ardından Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü.

UKRAYNA İÇİN BARIŞ TEMENNİSİ

Erdoğan, görüşmede, en büyük temennilerinin Ukrayna'ya barışın gelmesi olduğunu belirterek, Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılması için Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan plana dair çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ SUNMAYA HAZIRIZ"

Ukrayna ile Rusya arasında çözümün her halükarda diplomasi yoluyla olacağını, bunun için de müzakere masasının açık tutulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, İstanbul sürecinde kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

ZELENSKİ'NİN TÜRKÇE MESAJINA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Kurban Bayramı vesilesiyle yayınladığı video mesajında Türkçe yaptığı bayram tebriği için kendisine ayrıca teşekkür etti.