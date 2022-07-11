Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız - Son Dakika
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Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız

11.07.2022 20:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda yaptığı görüşmede destek mesajını yineledi. Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar masaya yatırılırken, Türkiye'nin İstanbul sürecinde kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazır olduğu da vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Ukrayna Devlet Başkanı Putin'in ardından Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü.

UKRAYNA İÇİN BARIŞ TEMENNİSİ

Erdoğan, görüşmede, en büyük temennilerinin Ukrayna'ya barışın gelmesi olduğunu belirterek, Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılması için Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan plana dair çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ SUNMAYA HAZIRIZ"

Ukrayna ile Rusya arasında çözümün her halükarda diplomasi yoluyla olacağını, bunun için de müzakere masasının açık tutulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, İstanbul sürecinde kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

ZELENSKİ'NİN TÜRKÇE MESAJINA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Kurban Bayramı vesilesiyle yayınladığı video mesajında Türkçe yaptığı bayram tebriği için kendisine ayrıca teşekkür etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız - Son Dakika
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