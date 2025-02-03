Erenler Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Erenler Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Erenler Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Şubat ayı olağan meclis toplantısında ilçedeki projeler hakkında bilgi vererek, her mahalleye hizmet sunduklarını belirtti. Ayrıca Küpçüler Mahallesi'ne yeni bir park inşa edileceğini açıkladı.

03.02.2025 16:19  Güncelleme: 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erenler Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Şenol Dinç, "İlçemizin 33 mahallesinde ekiplerimiz ile sahadayız. Her mahallemizi kapsayan, her gönüle dokunan bir anlayışla hemşehrilerimizin hizmetindeyiz" dedi.

Erenler Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Şenol Dinç başkanlığında gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan Meclis Toplantısı akabinde Dinç'in konuşmaları ile devam etti. Toplantı 3 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanmasını ile tamamlandı. Toplantıda konuşan Dinç, "Küpçüler Mahallemize bir haber vermek istiyorum. Her yaştan vatandaşımızın keyiflice zaman geçirebileceği bir park inşa edeceğiz. İçerisinde yürüyüş yolları, oturma alanları, spor aktiviteleri için alanlar ile bu konsept Küpçülerimize çok yakışacak. İlçemizin 33 mahallesinde ekiplerimiz ile sahadayız. Her mahallemizi kapsayan, her gönüle dokunan bir anlayışla hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Bu vesileyle ilçemizde tamamlanan, devam eden ve hayata geçireceğimiz çalışma ve projelerin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Erenler, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Erenler Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:40 “Yenidoğan Çetesi“ sanığı İlker Gönen için cenaze töreni Alanda tek bir çelenk vardı "Yenidoğan Çetesi" sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
17:34 Yunanistan’da büyük kaçış 7.3’lük depreme neden olan fay harekete geçti Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti
16:36 Almanya’dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık Almanya'dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık
16:26 İstanbul’da kar alarmı Uçuşlar iptal edilecek İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek
15:19 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk’a 45 bin yıl hapis cezası Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
07:46 Haiti’de silahlı çeteler kasabaya saldırdı 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı Haiti'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı
07:36 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri delirtecek sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler
07:34 Ankara’da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı Ankara'da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı
07:27 Türkiye Suriye’de askeri üs kuruyor Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor
07:16 Galatasaray Morata’nın maliyetini açıkladı Galatasaray Morata'nın maliyetini açıkladı
07:14 Davutoğlu, İmamoğlu’na desteğe giden il başkanını görevden aldı Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı
07:12 Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi
02:14 Ege Denizi’nde son 6 günde 400’ün üzerinde deprem oldu Ege Denizi'nde son 6 günde 400'ün üzerinde deprem oldu
01:46 Nijerya’da otobüs kazası: 28 ölü, 49 yaralı Nijerya'da otobüs kazası: 28 ölü, 49 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 18:04:05. #1.13#
SON DAKİKA: Erenler Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.