Ermeni Liderin Pi?manlık Duyduğu Açıklama - Son Dakika
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Politika

Ermeni Liderin Pi?manlık Duyduğu Açıklama

Ermeni Liderin Pi?manlık Duyduğu Açıklama

Eski Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan, Gence'ye füze saldırılarından dolayı özür diledi.

17.01.2025 23:20
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Dağlık Karabağ'daki eski sözde Ermeni rejiminin yöneticilerinin yargılandığı davada sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, Gence'ye düzenlenen füze saldırıları ile ilgili açıklamalarından dolayı pişman olduğunu belirterek özür diledi.

Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarında kurulan eski sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" rejiminde görev yapan Ermeni yöneticilerin yargılandığı Bakü Askeri Mahkemesindeki davalarda sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan söz aldı.

İkinci Karabağ Savaşı sırasında Gence'ye düzenlenen füze saldırılarından pişmanlık duyduğunu belirten Harutyunyan, "Azerbaycan halkı arasında bu emri benim verdiğim yönünde bir kanaat var. Bu kararı ben almadım. Evet, bu olayla ilgili bir ifadem vardı. Bu açıklamamdan dolayı pişmanlık duyuyor ve özür diliyorum. Benim böyle bir hakkım, böyle bir yetkim, böyle bir görüş belirtme imkanım yoktu" dedi.

Vardanyan'ın duruşmasında ek 10 gün süre

Eski sözde yönetimde "devlet bakanı" olan Ruben Vardanyan'ın yargılama süreciyle ilgili hazırlık duruşmasında ise sanığın dava dosyalarını incelemesi için ek 10 gün süre verildi. Mahkeme, sanığın talebi üzerine dava dosyalarının diğer 15 kişi ile birleştirilmesi isteğini de reddetti. Mahkeme, 15 sanığın duruşmalarının 21 Ocak tarihine ertelendiğini açıkladı. Mahkemenin hazırlık toplantısının da 27 Ocak tarihinde devam edeceği kaydedildi.

Yargılananlar arasında sözde cumhurbaşkanları ve sözde bakanlar var

Bakü Askeri Mahkemesindeki iki ayrı davanın birinde yargılanan 15 sanık arasında eski Dağlık Karabağ Cumhuriyeti sözde cumhurbaşkanları Arkadi Gukasyan, Bako Sahakyan, Ulusal Meclis Başkanı ve geçici cumhurbaşkanlığı yapan Davit İşkhanyan, Dışişleri Bakanı Davit Babayan, Savunma Bakanı Korgeneral Lyova Mnatsakanyan, İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanı Tümgeneral Davit Manukyan, Ekonomi Bakanı Garik Martirosyan, Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanı Melikset Paşayan, Sağlık Bakanı Davit Allahverdiyan, Tarım Bakanı Grugen Stepanyan, Çevre Bakanı Levon Balayan, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Madat Babayan, Adalet Bakanı Vasili Beqlaryan ve Gençlik ve Spor Bakanı Erik Gazaryan da yer alıyor.

Dağlık Karabağ'daki sözde yönetimin dağılışı

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül 2023 tarihinde Karabağ'da başlatarak yalnızca 24 saat süren terörle mücadele operasyonu sonucu bölgedeki Ermeni silahlı grupları teslim olmuştu. Operasyonun ardından Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında diyalog süreci başlamıştı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi ise 28 Eylül 2023'te kendini feshettiğini duyurmuştu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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