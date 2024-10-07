Ermenistan Barış Anlaşmasını Umutla Bekliyor - Son Dakika
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Politika

Ermenistan Barış Anlaşmasını Umutla Bekliyor

Cumhurbaşkanı Khachaturyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanmasını umuyor.

07.10.2024 21:41
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP29 İklim Değişikliği Konferansı'ndan önce barış anlaşmasının 16 maddesini imzalamasını umduğunu söyledi.

Ermenistan ve Azerbaycan, yaklaşık 30 yıl Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ ve çevresindeki illerin Azerbaycan tarafından kurtarılmasının ardından geçtiğimiz yıl barış görüşmeleri yürütmüştü. Gergin bir şekilde yürütülen görüşmelere ilişkin son açıklama Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Khachaturyan, Erivan'ın Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde Bakü'nün ev sahipliği yapacağı COP29 İklim Değişikliği Konferansı'ndan önce barış anlaşmasının 16 maddesini imzalayacağını umduğunu söyledi. Katıldığı Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı'nda oturum aralarında konuşan Khachaturyan, "Sadece biz olsaydık, hemen şimdi bugün imzalayabilirdik. Ancak bu noktaya er ya da geç ulaşacağımızı umuyoruz" dedi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Khachaturyan, Azerbaycanlı yetkililerle müzakere aşamasında olan bazı maddeler de olduğunu sözlerine ekledi.

Azerbaycan, Ermenistan'ın barış anlaşmasını imzalamadan önce Karabağ ile yeniden birleşmeye yönelik madde bulunmaması gerektiğini ifade ediyor. Ermenistan, barış sürecinin bir parçası olarak 1990'ların başından beri kontrol ettiği bazı Azerbaycan'a ait köylerden çekilmişti.

Türkiye ile ilişkiler

Khachaturyan ayrıca, Türkiye ile görüşmelere değinerek, görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. İki ülke arasındaki sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaportu olanlara açılması için bir teklifin değerlendirildiğini söyleyen Ermenistan Cumhurbaşkanı, "Bu adım, diplomatik ilişkilerin gerçeğe dönüştüğünün bir işareti olacak" dedi. - ERİVAN

Kaynak: İHA

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