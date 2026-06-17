Ersoy ve Daniş'tan Yayıncılık Toplantısı - Son Dakika
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Ersoy ve Daniş'tan Yayıncılık Toplantısı

Ersoy ve Daniş\'tan Yayıncılık Toplantısı
17.06.2026 11:01
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, RTÜK Başkanı Daniş ile yayıncılık gelişmelerini görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş'i kabul etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, yayıncılık alanındaki güncel gelişmeler, sektörün gündemindeki başlıklar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler değerlendirildi. Toplantıda RTÜK'ün faaliyetleri ile kurul gündeminde yer alan konular hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ile bir araya geldiklerini belirtti. Kültür ve iletişim alanında nitelikli üretimi destekleyen çalışmaların kurumlar arasındaki güçlü eşgüdüm ve iş birliğiyle sürdürüleceğini vurgulayan Ersoy, RTÜK'ün faaliyetleri ve kurul gündemindeki başlıklara ilişkin bilgi aldıklarını kaydetti.

Görüşmede ayrıca yayıncılık alanında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular da görüşüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ersoy ve Daniş'tan Yayıncılık Toplantısı - Son Dakika

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