Ertuğruloğlu, İslamabad'daki EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katıldı - Son Dakika
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Ertuğruloğlu, İslamabad'daki EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katıldı

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Ertuğruloğlu, İslamabad\'daki EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi\'ne katıldı
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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslamabad'da düzenlenen EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Pakistan Başbakan Yardımcısı Muhammed Ishaq Dar'ın heyetleri karşılamasıyla başlayan toplantıda Ertuğruloğlu aile fotoğrafında yer aldı.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantı, EİT Bakanlar Konseyi Dönem Başkanı, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar'ın katılımcı heyetleri karşılamasıyla başladı. Karşılama töreninin ardından toplantıya katılan dışişleri bakanları ve heyet temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi. KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu da aile fotoğrafında yer aldı.

Ertuğruloğlu'nun toplantı kapsamında katılımcılara hitaben bir konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Tahsin ErtuğruloğluBaşbakan YardımcısıDış PolitikaDiplomasiPakistanPolitikaEkonomiKıbrısDünyaSon Dakika

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