Erzurum 2025 Yılı Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Politika

Erzurum 2025 Yılı Etkinlikleri Başladı

Erzurum 2025 Yılı Etkinlikleri Başladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'un 2025 yılı etkinliklerinin tanıtıldığı 10. Erzurum Tanıtım Günleri'nin açılışında konuşarak, Erzurum'un kültürüne ve tarihine vurgu yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Erzurum'da eğitim kongresi yapılacağını duyurdu. Etkinlik, Ankara'da devam ediyor.

21.11.2024 15:56  Güncelleme: 15:58
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Erzurumlular ile yolumuza devam etmemiz gerekiyor dedik ve böylece Erzurum'a can ve kan bağıyla bağlanmış olduk. Plakamız 25, 2025 Erzurum yılı olacak. Çok güzel etkinlikler olacak" dedi.

Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) tarafından düzenlenen ve 4 gün sürecek olan 10. Erzurum Tanıtım Günleri, Ankara'daki Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Etkinliğe Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum milletvekilleri, belediye başkanları, emniyet müdürleri, rektörler, siyasi isimler ve Erzurumlular katıldı.

"Erzurum'da eğitim kongresi yapacağız"

Öğretmenler haftasını kutlayan Bakan Tekin, "Erzurum ile ilgili zaten gerekenler söylendi. Bu hafta Öğretmenler Günü haftası. Aramızdaki öğretmen arkadaşlarımızın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenlerini kaybetmiş arkadaşlarımız varsa onların da Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bugün hayatta olmayan öğretmenlerimiz için Allah'tan rahmet temenni ediyorum. Yaşayan öğretmenlerimize ise sağlık temenni ediyorum. Erzurum'da önümüzdeki yıl bayağı yoğun geçecek. Türkiye genelinde yaklaşık 500'e yakın öğretmen arkadaşımızla Erzurum'da eğitim kongresi yapacağız. Atatürk Üniversitesi ev sahipliği yapacak. Ben bir Erzurumlu olarak son nefesime kadar destek olacağım" diye konuştu.

"Plakamız 25, 2025 Erzurum yılı olacak"

Erzurum'un tanıtıma ihtiyacı olmadığını ifade eden Bakan Tunç ise, "Erzurum'un tanıtıma ihtiyacı yok, Erzurum tarih kokan bir şehir. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar gerçekten Anadolu'nun kilidi olan bir şehir. Tam bağımsızlığı savunan bir şehir Erzurum. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, Türk toprakları bölünemez diyen bir şehir Erzurum. Nene Hatunların şehri Erzurum. Erzurum kahramanlar diyarı, dadaşlar diyarı. Anadolu'nun kilidi, İslam ve Anadolu topraklarının kalesidir Erzurum. Erzurum yemeklerini evlendikten sonra öğrendim ama Erzurumlu olmaktan çok memnunum. Erzurumlular ile yolumuza devam etmemiz gerekiyor dedik ve böylece Erzurum'a can ve kan bağıyla bağlanmış olduk. Plakamız 25, 2025 Erzurum yılı olacak. Çok güzel etkinlikler olacak. O etkinliklerde bulunmak elbette isteriz ve Erzurum'a yatırıma hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"İnşallah birlik beraberlik içinde güzel bir 4 gün geçiririz"

Konuşmaların ardından cağ kebabı yeme yarışması düzenlendi. Yarışmayı kazanan Hülya Özer, "Amacımız gurbette olan Erzurumluların birlik beraberlik ve dayanışma içinde olması. Erzurum kültürünü tüm Ankara'ya, bu şekilde de tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Hepinizi davet ediyoruz. İnşallah birlik beraberlik içinde güzel bir 4 gün geçiririz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erzurum 2025 Yılı Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

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