AK Parti'li Yazıcı, cemevinin açılış töreninde konuştu - Son Dakika
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AK Parti'li Yazıcı, cemevinin açılış töreninde konuştu

07.10.2022 18:25

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin kurduğu bütün hükümetlerde hizmetlerin insan odaklı olduğunu belirterek, "Alevi, Sünni demedik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin kurduğu bütün hükümetlerde hizmetlerin insan odaklı olduğunu belirterek, "Alevi, Sünni demedik. Kürt, Türk, Laz, Çerkez demedik. İnsan, katıksız halde insan, onun için insanı yaşat ki devlet yaşasın ifadesini referans olarak kullandık." dedi.

Palandöken ilçesinde Büyükşehir Belediyesince 2800 metrekare arsa üzerine inşa edilen, 3000 metrekare kapalı alana sahip "Erzurum Hz. İmam Hüseyin Cemevi"nin açılışı törenle yapıldı.

Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde bütün hizmetleri insan için yaptıklarını, başka sıfatlar eklemediklerini dile getirdi.

Artık geri bakma döneminin bittiğini belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

"Alevi, Sünni demedik. Kürt, Türk, Laz, Çerkez demedik. İnsan, katıksız halde insan, onun için insanı yaşat ki devlet yaşasın ifadesini referans olarak kullandık. Hatalarımız, eksikliklerimiz oldu tarih sürecinde. Artık geriye dönüp bakmaya gerek yok. Hep birlikte ileriye doğru bakacağız. Sorunlarımızı tespitiyle tek tek çözecek, huzura kavuşacağız. Dolayısıyla adil devlet, demokratik devlet, hak ve özgürlükleri önemseyen yönetimler insanın neye inandığına, inandığı dini nasıl icra edeceğine kesinlikle müdahale etmez, yapacağı şey inancını ifa edebileceği özgür ortamı hazırlamaktır. Devletin görevi budur."

Erzurum Valisi Okay Memiş de kentteki bütün cemevlerini ziyaret ederek sorunlarını dinledikleri ve ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerine bu yönde talimatının olduğunu belirten Memiş, "Biz anayasal ilkelere göre hareket eden kamu yöneticileriyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan aldığımız talimat da bu yönde. Bizlerin herkesi kucaklaması gerektiği talimatını veriyor. Türk, Kürt, Sünni, Alevi, hangi mezhepten, hangi inançtan olursa olsun hepsinin emrinde olduğumuz bilinci ile hareket ediyoruz." dedi.

"Bir irfan meclisi, bir birlik meydanı, edep ve erkanın öğretildiği bir ilim yuvası olarak inşa ettik"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de açılışı yapılan Erzurum Hz. İmam Hüseyin Cemevi'nin, Türkiye'de başka bir benzerinin olmadığını dile getirdi.

Cemevinin bir ilim yuvası olarak inşa edildiğini belirten Sekmen, şunları kaydetti:

"Bir irfan meclisi, bir birlik meydanı, edep ve erkanın öğretildiği bir ilim yuvası olarak inşa ettik. Musahiplik ikrarının verileceği bu sevgi ve eğitim merkezinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'ni 2800 metrekare arsa, 3000 metrekare de kapalı alan üzerine inşa ettik. Cem salonu, konferans salonu, eğitim sınıfları, 2 bin kitaplık bir kütüphaneyi de bünyesinde barındıran cemevi, misafirhane yemekhane, gasilhane ve abdesthane gibi tüm sosyal ihtiyaçlar düşünülerek tasarlandı. İnşallah daha da burası büyüyecek."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla telekonferans sistemiyle cemevinin açılış kurdelesi kesildi.

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Kaynak: AA

AK Parti, Politika, Son Dakika

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