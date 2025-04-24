Eş-Şara: Yeni Anlaşmalar Geliştiriyoruz

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara, başkent Şam'da ABD merkezli The New York Times gazetesine röportaj verdi.

"TÜRKİYE VE RUSYA İLE YENİ ANLAŞMALAR GELİŞTİRME SÜRECİNDEYİZ"

"Suriye'de yaşanacak herhangi bir kaos sadece komşu ülkelere değil, tüm dünyaya zarar verecektir" diyen Şara, hükümetinin hem Türkiye hem de Beşar Esad'ın iktidardayken önemli müttefiki olan Rusya ile anlaşmalar müzakere ettiğini söyledi. Her iki ülkeden de ilerleyen dönemde askeri destek alma ihtimaline değinen Şara, "Türkiye'nin Suriye'de askeri varlığı var, Rusya'nın da askeri varlığı var. Suriye ile diğer ülkeler arasındaki geçmiş anlaşmaları iptal ettik ve yeni anlaşmalar geliştirme sürecindeyiz" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK ÜLKENİN SURİYE'NİN İSTİKRARINDA BÜYÜK ÇIKARI VAR"

Şara, "Rejimin yıkılması ve Suriye'nin içinde bulunduğu yeni durum, bölgede tamamen yeni güvenlik ilişkilerinin önünü açtı. Bu nedenle bölgesel ülkelerin veya Avrupa'daki birçok ülkenin Suriye'nin istikrarında büyük çıkarı var" şeklinde konuştu.

ÜLKEDEKİ ASKERİ ÜSLER

Şara, ülkedeki askeri üsleri işaret ederek, "Tüm taraflara bu askeri varlığın Suriye'nin yasal çerçevesiyle uyumlu olması gerektiğini söyledik. Herhangi bir yeni anlaşmanın Suriye'nin bağımsızlığını, güvenliğini, istikrarını ve hiçbir ülkenin varlığının Suriye toprakları üzerinden diğer uluslara tehdit veya tehlike oluşturmamasını garanti altına alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ASKERİ DESTEK ARAYIŞI

Rusya'nın Suriye ordusuna yıllardır destek verdiğini, ülkesinin gelecekte Rusya'nın ya da başka ülkelerin desteğine ihtiyaç duyabileceğini işaret eden Şara, "Şimdiye kadar Rus üretimi silahlara alternatif olarak başka ülkelerden teklif almadık" dedi. Şara, "Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesidir. Suriye'nin silahları tamamen Rus'tur. Suriye'nin uzun yıllardır güvendiği birçok gıda ve enerji anlaşması var" şeklinde konuştu.

ABD'YE "YAPTIRIMLARI KALDIR" ÇAĞRISI

Şara, ABD'ye yaptırımların kaldırılması çağrısında da bulundu. Suriye lideri, "Yaptırımlar, önceki rejimin halka karşı işlediği suçlara yanıt olarak uygulanmıştı" ifadelerini kullandı. ABD'nin yaptırımların kaldırılması için sunduğu taleplere değinen Şara, bazı şartların "tartışılması veya değiştirilmesi gerektiğini" söyledi. Suriye topraklarının herhangi bir yabancı ülkeyi tehdit etmek için kullanılmasını önleyeceği sözü veren Şara, "Suriye en başından beri topraklarının herhangi bir yabancı ülkeyi tehdit edecek şekilde kullanılmasını önleme konusunda kararlı" ifadelerini kullandı.