Eş-Şara: Yeni Anlaşmalar Geliştiriyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Eş-Şara: Yeni Anlaşmalar Geliştiriyoruz

Eş-Şara: Yeni Anlaşmalar Geliştiriyoruz

Suriye'nin askeri varlığı ve yeni anlaşmalar üzerine değerlendirmelerde bulunan Ahmed eş-Şara, ABD yaptırımlarını kaldırma çağrısı yaptı.

24.04.2025 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara, başkent Şam'da ABD merkezli The New York Times gazetesine röportaj verdi.

"TÜRKİYE VE RUSYA İLE YENİ ANLAŞMALAR GELİŞTİRME SÜRECİNDEYİZ"

"Suriye'de yaşanacak herhangi bir kaos sadece komşu ülkelere değil, tüm dünyaya zarar verecektir" diyen Şara, hükümetinin hem Türkiye hem de Beşar Esad'ın iktidardayken önemli müttefiki olan Rusya ile anlaşmalar müzakere ettiğini söyledi. Her iki ülkeden de ilerleyen dönemde askeri destek alma ihtimaline değinen Şara, "Türkiye'nin Suriye'de askeri varlığı var, Rusya'nın da askeri varlığı var. Suriye ile diğer ülkeler arasındaki geçmiş anlaşmaları iptal ettik ve yeni anlaşmalar geliştirme sürecindeyiz" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK ÜLKENİN SURİYE'NİN İSTİKRARINDA BÜYÜK ÇIKARI VAR"

Şara, "Rejimin yıkılması ve Suriye'nin içinde bulunduğu yeni durum, bölgede tamamen yeni güvenlik ilişkilerinin önünü açtı. Bu nedenle bölgesel ülkelerin veya Avrupa'daki birçok ülkenin Suriye'nin istikrarında büyük çıkarı var" şeklinde konuştu.

ÜLKEDEKİ ASKERİ ÜSLER

Şara, ülkedeki askeri üsleri işaret ederek, "Tüm taraflara bu askeri varlığın Suriye'nin yasal çerçevesiyle uyumlu olması gerektiğini söyledik. Herhangi bir yeni anlaşmanın Suriye'nin bağımsızlığını, güvenliğini, istikrarını ve hiçbir ülkenin varlığının Suriye toprakları üzerinden diğer uluslara tehdit veya tehlike oluşturmamasını garanti altına alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ASKERİ DESTEK ARAYIŞI

Rusya'nın Suriye ordusuna yıllardır destek verdiğini, ülkesinin gelecekte Rusya'nın ya da başka ülkelerin desteğine ihtiyaç duyabileceğini işaret eden Şara, "Şimdiye kadar Rus üretimi silahlara alternatif olarak başka ülkelerden teklif almadık" dedi. Şara, "Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesidir. Suriye'nin silahları tamamen Rus'tur. Suriye'nin uzun yıllardır güvendiği birçok gıda ve enerji anlaşması var" şeklinde konuştu.

ABD'YE "YAPTIRIMLARI KALDIR" ÇAĞRISI

Şara, ABD'ye yaptırımların kaldırılması çağrısında da bulundu. Suriye lideri, "Yaptırımlar, önceki rejimin halka karşı işlediği suçlara yanıt olarak uygulanmıştı" ifadelerini kullandı. ABD'nin yaptırımların kaldırılması için sunduğu taleplere değinen Şara, bazı şartların "tartışılması veya değiştirilmesi gerektiğini" söyledi. Suriye topraklarının herhangi bir yabancı ülkeyi tehdit etmek için kullanılmasını önleyeceği sözü veren Şara, "Suriye en başından beri topraklarının herhangi bir yabancı ülkeyi tehdit edecek şekilde kullanılmasını önleme konusunda kararlı" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Türkiye, Suriye, Rusya, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Politika Eş-Şara: Yeni Anlaşmalar Geliştiriyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı
Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir
Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı
İstanbul’daki depremin ardından kentten ayrılmaya çalışan araçlar trafiği kilitledi İstanbul'daki depremin ardından kentten ayrılmaya çalışan araçlar trafiği kilitledi
11 yıl sonra ilk DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar 11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar
Bahçeli’den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul’un bir numaralı gündemdir Bahçeli'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul'un bir numaralı gündemdir
Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı
İstanbul’daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu’nun konserini dinledi Dikkat çeken hediye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun konserini dinledi! Dikkat çeken hediye
İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ’da okullar tatil İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

17:53 İstanbul’da korkutan bir deprem daha İstanbul'da korkutan bir deprem daha
17:15 Ahmet Ercan 6.2’den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan 6.2'den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi
15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
11:30 Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye’ye getirildi Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi
00:12 Kartal’da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü Kartal'da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü
23:54 ’’Büyük deprem bekleniyor’’ manipülasyonuna suç duyurusu ''Büyük deprem bekleniyor'' manipülasyonuna suç duyurusu
23:26 İstanbul’da 6.2’nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı
23:20 Deprem anında havuz suyu apartmandan aşağı döküldü Deprem anında havuz suyu apartmandan aşağı döküldü
23:15 Rusya’da Elbruz Dağı’nda 2 Türk dağcı hayatını kaybetti Rusya'da Elbruz Dağı'nda 2 Türk dağcı hayatını kaybetti
23:13 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu arasında samimi anlar DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu arasında samimi anlar
23:06 2 Türk dağcı Rusya’nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti 2 Türk dağcı Rusya'nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 18:59:46. #7.12#
SON DAKİKA: Eş-Şara: Yeni Anlaşmalar Geliştiriyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.