Suriye'de devrilen Beşar Esad'ın halkına zulüm çektirdiği sırada lüks içinde yaşadığı görkemli evi sessizliğe gömüldü. Rejimin infazda kullandığı idam ipleri de görüntülendi.
Suriye'de rejimin 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalifler tarafından devrilmesiyle Esad'a ait izler siliniyor. Beşar Esad'ın yıllardır halkına zulüm çektirdiği sırada lüks içinde yaşadığı görkemli evi talan edildi.
Esad'ın Rusya'ya kaçışının ardından evi sessizliğe gömüldü. Ülkeye gelen devlet başkanlarının ağırlandığı ve Esad'ın ikametgahının karşısında bulunan Şam Resepsiyon Salonu da koruma altına alındı. Şam'da ayrıca rejimin infazda kullandığı idam ipleri de görüntülendi.
Son Dakika › Politika › Esad'ın Lüks Evi Sessizliğe Gizlendi - Son Dakika
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