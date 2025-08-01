Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, \'\'Hamdolsun\'\' diyen esnafa kızdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretlerini sürdürüyor. Bugün TUSAŞ'a gerçekleştirdiği teknik temasların ardından Kahramanmaraş'ta esnafla buluşan Özel, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi.

EYT'DEN EMEKLİ OLAN EŞİNDEN ÖRNEK VERDİ

Özel, esnaf ziyaretinde eşi üzerinden emekli maaşlarına ilişkin çarpıcı bir örnek verdi. Eşinin eczacı olduğunu belirten Özel, "Eskiden muhasebeci diyordu yüksekten öde, yüksek maaş bağlansın. Biz de eşimin primlerini yüksekten ödedik. EYT'den emekli oldu. 14 bin 200 lira maaş alıyor" dedi.

VATANDAŞIN "ŞÜKÜR" SÖZÜNE KIZDI

Bu sözleri dinleyen bir vatandaşın, "Hamdolsun. Devletim böyle yapmış, buna da şükür" demesi üzerine Özel "Buna şükür değil. Daha iyisini seçeceğiz. Buna şükür olmayacak" diyerek düşük emekli maaşlarına karşı tepkisini dile getirdi.