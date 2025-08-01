Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ''Hamdolsun'' diyen esnafa kızdı - Son Dakika
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Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ''Hamdolsun'' diyen esnafa kızdı

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Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, \'\'Hamdolsun\'\' diyen esnafa kızdı
01.08.2025 12:55
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Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, \'\'Hamdolsun\'\' diyen esnafa kızdı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta esnaf ziyaretinde eşinin EYT'den 14.200 TL maaşla emekli olduğunu söyledi. Bir vatandaşın ''Şükür'' demesi üzerine Özel, ''Buna şükür değil, daha iyisini seçeceğiz'' diyerek düşük emekli maaşlarını eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretlerini sürdürüyor. Bugün TUSAŞ'a gerçekleştirdiği teknik temasların ardından Kahramanmaraş'ta esnafla buluşan Özel, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi.

EYT'DEN EMEKLİ OLAN EŞİNDEN ÖRNEK VERDİ

Özel, esnaf ziyaretinde eşi üzerinden emekli maaşlarına ilişkin çarpıcı bir örnek verdi. Eşinin eczacı olduğunu belirten Özel, "Eskiden muhasebeci diyordu yüksekten öde, yüksek maaş bağlansın. Biz de eşimin primlerini yüksekten ödedik. EYT'den emekli oldu. 14 bin 200 lira maaş alıyor" dedi.

VATANDAŞIN "ŞÜKÜR" SÖZÜNE KIZDI

Bu sözleri dinleyen bir vatandaşın, "Hamdolsun. Devletim böyle yapmış, buna da şükür" demesi üzerine Özel "Buna şükür değil. Daha iyisini seçeceğiz. Buna şükür olmayacak" diyerek düşük emekli maaşlarına karşı tepkisini dile getirdi.

Kahramanmaraş, Özgür Özel, Politika, Güncel, Yaşam, EYT, Son Dakika

Son Dakika Politika Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ''Hamdolsun'' diyen esnafa kızdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Irfan Mengü:
    Özgür çok yalancısın önce 16 diyorsun sonra 14 bin diyorsun Allah dilini nsl bağlıyor ikisi de değil çünkü yüksek ödeyen en az 25 bin alıyor en yüksek de 60 bin alıyor 12 22 Yanıtla
    Ogun IsguzarzJ q:
    hadi kardeşim yalakalık yapma kim 25 alıyor yıllardır en üstten ödeniyor benim pirimlerim bu ay ki zamla 17 bin lira oldu bol keseden salliyorsun eskiden emekli olanlar alıyor yüksek maaşlar artık kimse alamıyor o paraları bide 60 bin diyor yalancı 2 3
    tolga karabulut:
    YOBAZ İRFAN 2008 AKP YASASINDA HERŞEY DEĞİŞTİ :dBUGUN MEMUR 2008 DEN SONRA İŞE GİREN 75 BİN ALIYOR EK ÖDENEK VS 90 BULUYOR EMEKLİ OLSA ALCAĞI MAAŞ 18 BİN 2008 DEN ÖNCE YÜKSEKTİ GUDUBETLER YASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI MAAŞLARIN BAĞLANMA ORANI DÜŞTÜ 0 0
  • Bilgehan Göktürk:
    İrfan Mengü kim alıyor 25 000 lirayı ?,% kaç kişi?Aktröllk yapma burda... 8 8 Yanıtla
  • Coşkun Aksu:
    dınsız ozel 5 10 Yanıtla
    tolga karabulut:
    AKPMHPPKK COŞKUN GİDİN KANDİL ÜLKÜ OCAKLARI AÇILMIŞ :d 0 0
  • Halis demir:
    bu millet o maaşıda alamayacak siz gelirseniz malum bsşkanınız geçmişde sgk yı nasıl batırmışdı savaş ay haber yapmışdı. 7 6 Yanıtla
  • ali duv:
    Sorgulayan bi millet olacagimiza herseye sukreden bi millet olduk 5 2 Yanıtla
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