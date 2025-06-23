Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Politika

Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu
23.06.2025 16:18
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4 dönem AK Parti Manisa Milletvekili olarak görev yapan 63 yaşındaki İsmail Bilen, Ankara'daki evinde ölü bulundu. Olay sırasında Bilen'in ailesinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.

Eski AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Ankara'daki evinde ölü bulundu.

ESKİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

22., 23., 26. ve 27. TBMM Yasama Yürütme dönemlerinde AK Parti Manisa Milletvekilliği yapan 63 yaşındaki İsmail Bilen'den acı haber geldi. Bilen, Ankara'daki evinde ölü bulundu.

AİLESİ YURT DIŞINDAYMIŞ

Bilen'in kesim ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. Olay sırasında ailesinin yurt dışında olduğu, Bilen'in evde yalnız yaşadığı öğrenildi. Bilen'in cenaze programının önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.

İSMAİL BİLEN KİMDİR?

25 Ekim 1961 tarihinde Muş'un Bulanık ilçesinde dünyaya gelen İsmail Bilen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. Meslek hayatına Manisa'nın Salihli ilçesinde serbest avukat olarak başlayan Bilen, 1990'lı yıllarda Refah Partisi'nde siyaset yaptı. Fazilet Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 1999 seçimlerinde bu partiden milletvekili adayı oldu.

2001 yılında Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti'nin Salihli Kurucu İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. Siyasi kariyeri boyunca 22, 23, 26 ve 27. dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi. TBMM'de Adalet, Dilekçe, İnsan Haklarını İnceleme, Milli Savunma ve Anayasa Komisyonları gibi birçok komisyonda aktif görev aldı.

Ayrıca bağcılık ve zeytincilik sektörlerinin sorunlarına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonlarında da yer aldı; üzüm üreticilerine yönelik komisyonda başkanlık yaptı.

Parti içinde de önemli görevlerde bulunan Bilen, 2003 yılından itibaren AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörlüğü görevini yürüttü ve birçok ilin koordinatör milletvekilliğini yaptı. 27. Dönem'de ise AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Orta düzeyde İngilizce bilen İsmail Bilen, evli ve üç çocuk babasıydı.

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Son Dakika Politika Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • mustafa sagdic:
    hesap vakti 50 24 Yanıtla
  • Halis demir:
    bizim kültürümüzde ölene rahmet dilenir caapenin trollerini iyi takip edin biz manisa beld bsşkanına üzüldük ya bunlar bunlar diktatör bunlar vahşi 23 34 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    iyi olmuş 21 29 Yanıtla
  • 78908900:
    Allah rahmet eylesin .Er yada geç herkes olümü tadacak .Mustafa sağdıç sen de hesap vereceksin . 37 6 Yanıtla
  • Önder null:
    hadi bakalim 23 10 Yanıtla
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