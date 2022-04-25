"Şenyaşar ailesiyle ilgili kendimi affedemiyorum" diyen eski AK Partili bakan Fakıbaba: HDP'ye oy vermek ayıp değildir - Son Dakika

AK Parti'de bakanlık ve Şanlıurfa belediye başkanlığı görevlerinde bulanan Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Şenyaşar ailesinden 3 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin kendi yaptığı açıklamayı eleştirdi. Eski bakan "Kendimi affedemedim" dedi.

Fakıbaba, o dönem "terör olayı" dediği saldırı için yeni bir değerlendirmede bulundu.

"BANA YAKIŞMAYAN BİR KONUŞMAYDI"

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Fakıbaba'nın açıklaması şöyle:

Ben ne hakimim, ne savcıyım, ne avukatım. Vicdanımın sesini dinledim. Bana terör olayı olarak anlatılmıştı. Ben de dedim ki 'PKK yapmış.' Bakandım, o zaman. Bana göre bu, devlet adamına yakışır konuşma olmadı. Ama bana öyle söylendi, ben de öyle bir ifadede bulundum. Keşke söylenmeseydi, keşke öyle bir ifadede bulunmasaydım."

Fakıbaba sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki gün sonra baktım ki, Allah rahmet eylesin, bu adamların dükkanına gitmişim. Devletin bakanıyım. Adamlar PKK'lı olsa bana bir şey yapmaları lazımdı. Beni güler yüzle uğurlamışlar. Sonradan belli oldu. Bunlar PKK'lı değil, HDP'ye oy veren vatandaşlar. Buna saygı duyarım. HDP'ye oy vermek ayıp değildir. 'Terör olayı' dediğim için kendimi affedemedim."