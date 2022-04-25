AK Parti'de bakanlık ve Şanlıurfa belediye başkanlığı görevlerinde bulanan Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Şenyaşar ailesinden 3 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin kendi yaptığı açıklamayı eleştirdi. Eski bakan "Kendimi affedemedim" dedi.
Fakıbaba, o dönem "terör olayı" dediği saldırı için yeni bir değerlendirmede bulundu.
Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Fakıbaba'nın açıklaması şöyle:
Ben ne hakimim, ne savcıyım, ne avukatım. Vicdanımın sesini dinledim. Bana terör olayı olarak anlatılmıştı. Ben de dedim ki 'PKK yapmış.' Bakandım, o zaman. Bana göre bu, devlet adamına yakışır konuşma olmadı. Ama bana öyle söylendi, ben de öyle bir ifadede bulundum. Keşke söylenmeseydi, keşke öyle bir ifadede bulunmasaydım."
Fakıbaba sözlerini şöyle sürdürdü:
"İki gün sonra baktım ki, Allah rahmet eylesin, bu adamların dükkanına gitmişim. Devletin bakanıyım. Adamlar PKK'lı olsa bana bir şey yapmaları lazımdı. Beni güler yüzle uğurlamışlar. Sonradan belli oldu. Bunlar PKK'lı değil, HDP'ye oy veren vatandaşlar. Buna saygı duyarım. HDP'ye oy vermek ayıp değildir. 'Terör olayı' dediğim için kendimi affedemedim."
14 Haziran 2018'de AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim gezisi sırasında gerçekleşen saldırı, silahlı çatışmaya dönüşmüş, Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız, esnaf Hacı Esvet Şenyaşar ile oğulları Adil ve Celal Şenyaşar yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili dört yıldır nöbet tutan Şenyaşar ailesinin adalet talebine dair bir gelişme yaşandı. Dün Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 4 kişi olaya karıştığı için tutuklandı.
Son Dakika › Politika › 'Şenyaşar ailesiyle ilgili kendimi affedemiyorum' diyen eski AK Partili bakan Fakıbaba: HDP'ye oy vermek ayıp değildir - Son Dakika