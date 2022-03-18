Eski bakanı Tansu Çiller'i topa tuttu! Cavit Çağlar: Çiller ne yüzle halkın karşısına çıkacak? - Son Dakika
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Eski bakanı Tansu Çiller'i topa tuttu! Cavit Çağlar: Çiller ne yüzle halkın karşısına çıkacak?

18.03.2022 11:35
Eski bakanı Tansu Çiller'i topa tuttu! Cavit Çağlar: Çiller ne yüzle halkın karşısına çıkacak?

Eski başbakanlardan Tansu Çiller siyasete dönme hazırlığı yaparken, eski Bakanı ve Süleyman Demirel'in manevi oğlu Cavit Çağlar'dan olay açıklamalar geldi. "Tansu Çiller, DYP'yi batırdı, ne yüzle halkın karşısına çıkacak" diye soran Cavit Çağlar, Tansu Çiller'in 'bırakıp kaçan' birisi olduğunu iddia etti.

Tansu Çiller'in siyasete geri dönme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Süleyman Demirel cephesinden Tansu Çiller'e çok ağır eleştiriler geldi. Demirel'in en yakınındaki isimlerin başında gelen eski Devlet Bakanı ve DYP Milletvekili Cavit Çağlar, açtı ağzını yumdu gözünü. İsmail saymaz'a konuşan Çağlar, siyasi anılarını yazdığı kitabı birkaç ay içinde çıkacağını söyledi.

"ÇİLLER'İN SOKAĞA ÇIKMAMASI LAZIM"

Çiller'in DYP lideri seçildiği kongrede İsmet Sezgin'i destekleyen ve o günden sonra yıldızları bir daha barışmayan Cavit Çağlar, Çiller'in siyasete dönme hazırlığı için, "Kitabımda onun ilgili anekdotlara bakarsanız sokağa çıkamaması lazım" dedi.

"ONU PARTİYE BİZ ALDIK, YANLIŞ YAPTIK"

"Çiller başarılı olabilir mi?" sorusu üzerine Çağlar, "Kardeşim, DYP'yi batıran bir insan ne yüzle halkın karşısına çıkacak! Söyleyeceğim bu kadar benim" dedi. Çiller'in eski DYP'lileri tekrar bir araya getirip getirmeyeceği sorusuna ise Çağlar, "Hayır, hiçbir şey yapamaz. Biz partiye aldık onu. Yanlış yapmışız alarak" karşılığı verdi.

"ADAY OLSA YÜZDE 1 OY ALAMAZ"

Halkın da Çiller'den bir beklentisi olmadığını iddia eden Cavit Çağlar, "Ne yapmış ki! Bırakıp kaçmış. En son yüzde 9.6 oy almıştı ama şimdi 1 alamaz" dedi. DYP ve ANAP oylarının Meral Akşener'e gittiğini belirten Cavit Çağlar,Onu görüyorum. Ben bu işin dışındayım ama Türkiye'nin böyle bir beklentisi yok" diye konuştu.

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Son Dakika Politika Eski bakanı Tansu Çiller'i topa tuttu! Cavit Çağlar: Çiller ne yüzle halkın karşısına çıkacak? - Son Dakika


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