Samsun\'da eski başkanların isimleri yapılara veriliyor

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi Mayıs ayı Komisyon Toplantısı'nda görüşülen eski merhum büyükşehir belediye başkanları Mustafa Demir ve Muzaffer Önder'in isimlerinin ildeki yapılara verilmesini içeren teklif, oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.

SBB Mayıs Komisyonu, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Meclisten havale edilen 53 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde yer alan spor kompleksine Muzaffer Önder isminin verilmesi, Atakum'daki kütüphaneye Mustafa Demir Şehir Kütüphanesi isminin verilmesi ve Vezirköprü Bahçelievler Mahallesi 340. Sokak'ın adının Şehit Piyade Uzm. Çvş. Mustafa Yıldız olarak değiştirilmesini öneren teklif görüşüldü. CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, Mustafa Demir'in isminin kütüphaneye verilmesine karşı çıktıklarını, diğer isimlerin verilmesine ise karşı çıkmadıklarını belirterek, maddeye 'çekimser' oy vereceklerini söyledi. İYİ Parti Grubu da Mustafa Demir'in adı yerine kütüphaneye başka isimler önerirken, Demir'in isminin başka bir yerde yaşatılması gerektiğini dile getirdi. Komisyonda ayrıca kütüphanenin işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devri de soruldu.

İlk olarak kütüphanenin devri ile ilgili soruyu cevaplayan SBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Eken, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kütüphaneyi onların işletmesine yönelik bir görüşmemiz şu anda yok. Şu anda belediyemizin tasarrufunda öngörülüyor. Bir değişiklik olursa meclise bildiririz" dedi.

Görüşlerin ardından karar öncesi söz alan Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ise, "Sokak isimleri ve farklı yerlere isim verilmesiyle alakalı gündem maddesini görüştük. Herkes düşüncesini paylaştı. Komisyonumuzun uygun göreceği şekliyle bu üç ismimizin de merhum olması nedeniyle kendilerine ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle şehidimiz ve tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Karar hayırlı uğurlu olur inşallah" diye konuştu.

Teklif, komisyon üyelerinin 'oy çokluğu' kararı ile meclise havale edildi. Mayıs ayının son meclis toplantısı, 15 Mayıs Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacak ve komisyondan havale edilen tüm maddeler karara bağlanacak. - SAMSUN