Samsun'da eski başkanların isimleri yapılara veriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da eski başkanların isimleri yapılara veriliyor

Samsun\'da eski başkanların isimleri yapılara veriliyor
13.05.2026 16:39  Güncelleme: 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi Mayıs ayı Komisyon Toplantısı'nda görüşülen eski merhum büyükşehir belediye başkanları Mustafa Demir ve Muzaffer Önder'in isimlerinin ildeki yapılara verilmesini içeren teklif, oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi Mayıs ayı Komisyon Toplantısı'nda görüşülen eski merhum büyükşehir belediye başkanları Mustafa Demir ve Muzaffer Önder'in isimlerinin ildeki yapılara verilmesini içeren teklif, oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.

SBB Mayıs Komisyonu, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Meclisten havale edilen 53 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde yer alan spor kompleksine Muzaffer Önder isminin verilmesi, Atakum'daki kütüphaneye Mustafa Demir Şehir Kütüphanesi isminin verilmesi ve Vezirköprü Bahçelievler Mahallesi 340. Sokak'ın adının Şehit Piyade Uzm. Çvş. Mustafa Yıldız olarak değiştirilmesini öneren teklif görüşüldü. CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, Mustafa Demir'in isminin kütüphaneye verilmesine karşı çıktıklarını, diğer isimlerin verilmesine ise karşı çıkmadıklarını belirterek, maddeye 'çekimser' oy vereceklerini söyledi. İYİ Parti Grubu da Mustafa Demir'in adı yerine kütüphaneye başka isimler önerirken, Demir'in isminin başka bir yerde yaşatılması gerektiğini dile getirdi. Komisyonda ayrıca kütüphanenin işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devri de soruldu.

İlk olarak kütüphanenin devri ile ilgili soruyu cevaplayan SBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Eken, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kütüphaneyi onların işletmesine yönelik bir görüşmemiz şu anda yok. Şu anda belediyemizin tasarrufunda öngörülüyor. Bir değişiklik olursa meclise bildiririz" dedi.

Görüşlerin ardından karar öncesi söz alan Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ise, "Sokak isimleri ve farklı yerlere isim verilmesiyle alakalı gündem maddesini görüştük. Herkes düşüncesini paylaştı. Komisyonumuzun uygun göreceği şekliyle bu üç ismimizin de merhum olması nedeniyle kendilerine ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle şehidimiz ve tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Karar hayırlı uğurlu olur inşallah" diye konuştu.

Teklif, komisyon üyelerinin 'oy çokluğu' kararı ile meclise havale edildi. Mayıs ayının son meclis toplantısı, 15 Mayıs Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacak ve komisyondan havale edilen tüm maddeler karara bağlanacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Samsun'da eski başkanların isimleri yapılara veriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:07:24. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da eski başkanların isimleri yapılara veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.