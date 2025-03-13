Eski Belediye Başkanı, Ödenen Borç Nedeniyle Savcılığa Şikayet Edildi - Son Dakika
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Politika

Eski Belediye Başkanı, Ödenen Borç Nedeniyle Savcılığa Şikayet Edildi

Malatya Hekimhan eski Belediye Başkanı Turan Karadağ, belediye şirketinin SGK borçlarını devlete ödediği için muhasebe müdürü tarafından savcılığa şikayet edildi. Karadağ, bu durumdan dolayı gurur duyduğunu ve haksız yere suçlandığını ifade etti.

13.03.2025 19:16
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Başkanı olduğu belediyenin borçlarını ödedi, mağdur oldu

İSTANBUL - Bir önceki dönem CHP'li Malatya Hekimhan ilçesinin belediye başkanlığını yapan Turan Karadağ, iddialara göre Hekimhan Belediyesi'ne bağlı Hekimhan Taahhüt İnşaat Maden Taşımacılık Temizlik Limited Şirketi'nin yaklaşık 14 milyon lira SGK pirim borcunu devlete ödedi diye belediyenin muhasebe müdürü tarafından savcılığa şikayet edildi. Eski başkan Karadağ, "Millet hırsızlık yaparak savcı karşısına çıkıyor, ben devletime para ödedim diye geldim, gurur duyuyorum" dedi

2019-2024 yılları arasında Malatya'ya bağlı Hekimhan ilçesinin belediye başkanlığını yapan Turan Karadağ, aynı zamanda belediyeye bağlı olan müdürlüğünü de yaptığı Hekimhan Taahhüt İnşaat Maden Taşımacılık Temizlik Limited Şirketi'nin yaklaşık 14 milyon lira SGK pirim borcunu devlete ödedi. Şirketin kuruluş amacının, şirkete alınan işçilerin belediyeye hizmet etmesi olduğu öğrenildi. Hekimhan Belediyesi'nin muhasebe müdürlüğünü yapan Nadir Kurt, eski başkan Turan Karadağ hakkında, "Belediye Başkanı usulsüz bir şekilde Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nden bu borçları talimat ile ödemişlerdir. Bu bahse konu Belediye şirketinin müdürü Belediye Başkanı'dır. Belediye Başkanı bu şirketin borçlarını şirket hesabından karşılaması gerekirdi" ifadesini vererek Karadağ'dan belediyenin borcunu ödedi diye Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu.

"Millet hırsızlık yaparak savcı karşısına çıkıyor, ben devletime para ödedim diye geldim, gurur duyuyorum"

Yapılan şikayet kapsamında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Karadağ, talimatla Hekimhan savcılığına ifade verdi. Ardından açıklama yapan Karadağ, "Muhasebe müdürü kendine danışmadan parayı ödedim diye şikayette bulunmuş. Ben bir belediye başkanıyım artı şirketin müdürüyüm. Savcıya, 'Sayın savcım ben bu yüzden geldiysem üzülürüm, şuanda belki de Türkiye Cumhuriyeti'nde benden başka parasını peşin ödeyen hiç belediye başkanı yoktu. Ben parayı başka yerlere harcamış olsam, devletin dışında vermiş olsam bu doğrudur ama biz SGK borcumuzu ödedik. Böyle bir şeyden dolayı geldiğim için üzgünüm ama millet hırsızlık yaparak savcı karşısına çıkıyor, ben devletime para ödedim diye geldim, gurur duyuyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

"Şirketten ve belediyeden para almamak şartıyla müdürlüğünü yaptım"

Kurulan şirketin kendisinden öncede olduğunu, kendi döneminde de devam ettiğini belirten Başkan Karadağ, "Bizim Hekimhan Belediyesi'ne bağlı belediye şirketimiz var. Benden önce kurulan bir şirket, bu şirketin amacı işe alınan işçilerin belediyeye hizmet vermesi. Benden önce de vardı benim zamanımda da devam etti. Biz buradaki işçilerimizin maaşlarını belediyeden ödüyoruz. Ben belediye başkanı olarak ve de şirketinde müdürü olarak artı ben şirket müdürü olmama rağmen şirketten ve belediyeden para almamak şartıyla müdürlüğünü yaptım. Normalde herkes bilir ki belediyede çalışan müdürler belli bir miktar para alırlar. Ben dedim ki ben belediye başkanıyım zaten, para almadım ve şirket müdürlüğünü kendim yaptım" şeklinde konuştu.

"Başka belediye başkanları ihale usulsüzlükleri var, para çalıyor diye şikayet edilirken biz para ödedik diye edildik"

2024 yılına kadar ödemelerin yapıldığını söyleyen Karadağ, "2024'e kadar yaptığımız ödemeleri biz hep yaptık ama bizim çalışan işçilerimizin SGK'sı, vergisi bunlar hep birikti. En sonunda şirkete bağlı muhasebe sorumlusu Onur Güneş dedi ki, 'Başkanım SGK borcunuz çoğaldı, bu borcu ödemeniz lazım.' Bende zaten belediyemizin parası var, zaten bir daha aday olmayacağım borcumuzu ödeyelim dedim ve şirketin muhasebesini tutan Onur Güneş'e, Devletimize olan borcumuzu hesapla bu borcu ödeyelim dedim. 2024 Belediye Seçimlerinden 3 ay önce muhasebeci borcu çıkardı ve muhasebe sorumlusu Ziraat Bankası'na geldi. Bende o arada muhasebe müdürümüz yoktu, kendisi biraz rahatsız olduğu için gelemiyordu. Bende Ziraat Bankası'nı arayarak SGK ve vergi borçlarımızı ödeyelim dedim ve talimat verdim. Yazı işlerinden yazdırdığımız yazı ile beraber, devlete olan yaklaşık 18 milyon lira borcumuzu ödemiş oldum. 20 gün önce İstanbul'a geldiğimde Nadir Kurt tarafından şikayet edildiğimi polisten gelen tebligatla öğrendim. Başka belediyelerde ihale usulsüzlükleri var, para çalıyor diye şikayet edilirken biz para ödedik diye edildik" diye konuştu

Kaynak: İHA

Turan Karadağ, Hekimhan, Karadağ, Malatya, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski Belediye Başkanı, Ödenen Borç Nedeniyle Savcılığa Şikayet Edildi - Son Dakika

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