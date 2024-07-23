Eski CHP İzmir İl Başkanı Ekrem Bulgun için anma töreni düzenlendi

Politika

Dün yaşamını yitiren eski CHP İzmir İl Başkanı Ekrem Bulgun için anma töreni yapıldı.

CHP İl Başkanlığı ve Türkiye Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlendiği törene Bulgun'un yakınları, partililer ve sevenleri katıldı.

Törende Bulgun için saygı duruşunda bulunuldu.

Eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, buradaki konuşmasında Bulgun'un İzmir siyasetinin duayeni ve partilerinin efsanesi olduğunu söyledi.

Bulgun'un kendileri ve partileri için değerli bir şahsiyet olduğunu ifade eden Aslanoğlu, "Yaşamı boyunca bize anlatmaya çalıştıklarını anlamaya çalışmak ve gereğini yerine getirmek istiyoruz. Bir ömre sığdırdığı mücadeleden bize anlattıklarını uygulamayı arzuluyoruz." dedi.

Ekrem Bulgun'un oğlu Hakan Bulgun ise iş ve siyaset hayatında başarılarıyla adından söz ettiren babasını rahmetle andıklarını ifade etti.

Bulgun'un cenazesi Soğukkuyu Camisi'nde kılınacak namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedilecek.