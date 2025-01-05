Eski Dışişleri Bakanı Karayalçın'dan Kuşadası'na Ziyaret - Son Dakika
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Politika

Eski Dışişleri Bakanı Karayalçın'dan Kuşadası'na Ziyaret

Eski Dışişleri Bakanı Karayalçın\'dan Kuşadası\'na Ziyaret

Türkiye'nin eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret ederek kentteki projeler hakkında bilgi aldı ve belediyecilik faaliyetlerini başarılı buldu.

05.01.2025 10:32  Güncelleme: 10:33
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Türkiye'nin eski Dışişleri Bakanı ve SHP'nin geçmiş dönem Genel Başkanı Murat Karayalçın, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Ömer Günel'den kent genelinde yapılan yatırımlarla ilgili bilgi alan deneyimli siyasetçi, Kuşadası'nda gerçekleştirilen belediyecilik faaliyetlerini çok başarılı bulduğunu söyledi.

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Kentsel Dönüşüm ve Yeni Kent Projelerine Katılım' isimli panel için Kuşadası'na gelen siyaset bilimci Murat Karayalçın, Başkan Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve diğer ilçe parti yöneticileri ile Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver'in de katıldığı ziyarette, Murat Karayalçın, Başkan Ömer Günel'den kent genelinde yapımı tamamlanan ve yaşama geçirilecek projeler ile alt ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi aldı.

Kuşadası'nda gerçekleştirilen belediyecilik faaliyetlerini çok başarılı bulduğunu belirten Murat Karayalçın, "Türkiye'nin içinden geçtiği bu zorlu ekonomik süreçte büyükşehir ve ilçelerde sosyal belediyeciliğin önemi çok arttı. Gördüğüm kadarıyla Kuşadası'nda Belediye Başkanımız Ömer Günel, bunu çok iyi yapıyor. Kendisine ikinci hizmet döneminde de başarılar diliyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, "Öncelikle ülkemizin eski Dışişleri Bakanı ve SHP'nin geçmiş dönem Genel Başkanı Murat Karayalçın'a nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Kendilerini Kuşadası'nda ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Karayalçın, Türkiye'ye uzun yıllar farklı görevlerde hizmet etmiş çok deneyimli bir siyasetçi. Bilgi birikimi ve deneyimlerinden her zaman faydalanacağız" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Eski Dışişleri Bakanı Karayalçın'dan Kuşadası'na Ziyaret - Son Dakika

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