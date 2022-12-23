Selahattin Demirtaş, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Gültan Kışanak hakkında konuştu: Tüm kalbimle, gücümle ve inanarak desteklerim - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Gültan Kışanak hakkında konuştu: Tüm kalbimle, gücümle ve inanarak desteklerim

23.12.2022 12:56

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayının eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak olacağı iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben şahsen değerli Gültan Kışanak'ın adaylığından gurur duyarım, kendisini tüm kalbimle, gücümle ve inanarak desteklerim. Tabii bu benim kişisel görüşümdür, özellikle altını çizmek isterim" ifadesini kullandı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2023 Haziran ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Ankara kulislerine bomba gibi düşen bir iddiaya yanıt verdi.

DEMİRTAŞ'TAN GÜNDEM YARATAN İDDİAYA YANIT

HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak olacağı yönündeki dedikodulara cevap veren Demirtaş, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HDP'DEKİ DEĞERLENDİRMELER TAMAMLANMIŞ DEĞİL"

T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Demirtaş "HDP'deki değerlendirmeler henüz tamamlanmış değil, arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Belki de HDP'nin aday çıkarmasına gerek kalmayacak, çıkarsa bile uzlaşma sağlanması halinde geri çekmeyi tartışacak; henüz son karar verilmiş değil.

"KIŞANAK'I TÜM KALBİMLE DESTEKLERİM"

Ben şahsen değerli Gültan Kışanak'ın adaylığından gurur duyarım, kendisini tüm kalbimle, gücümle ve inanarak desteklerim. Tabii bu benim kişisel görüşümdür, özellikle altını çizmek isterim" ifadelerini kullandı.

GÜLTAN KIŞANAK KİMDİR?

Gültan Kışanak, 15 Haziran 1961 tarihinde Elazığ'da doğdu. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü'nde öğrenim gördü. Bu dönemde gerçekleşen 12 Eylül 1980 askeri darbesinde tutuklanarak Diyarbakır Cezaevi'ne gönderildi. Tahliyesinin ardından eğitim hayatına kaldığı yerden devam etti. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Güneş, Yeni Ülke, Özgür Gündem ile Özgür Ülke gibi çeşitli gazetelerde çalıştı. 1990'da bir grup arkadaşıyla birlikte Toplumsal Direniş gazetesini kurdu. Fakat gazete kısa bir süre sonra kapatıldı. Bunun yanında Bağlar Belediyesi'nin sosyal proje danışmanı olarak görevlerde bulundu.

22 Temmuz 2007'de de yapılan Türkiye genel seçimlerinde Demokratik Toplum Partisi'nden Diyarbakır milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 2009'da DTP'nin kapatılmasının ardından Barış ve Demokrasi Partisi'ne geçti. Selahattin Demirtaş ile birlikte de BDP'nin eş başkanı oldu. 2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanı olarak göreve geldi. Öte yandan Gültan Kışanak, 25 Ekim 2016'da PKK lehine söylemde bulunmak, özerlik çağrısı yapmak, kamu kaynaklarını terör örgütüne aktarmak suçlamalarıyla gözaltına alınmıştır.

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Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Gültan Kışanak hakkında konuştu: Tüm kalbimle, gücümle ve inanarak desteklerim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Gültan Kışanak hakkında konuştu: Tüm kalbimle, gücümle ve inanarak desteklerim - Son Dakika
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