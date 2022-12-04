Eski HDP'li Ayhan Bilgin'den Cumhurbaşkanlığı için önemli çıkış: Adaylığın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkı olduğunu düşünüyorum

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret için masada iki rakam var

Ayhan Bilgen TV100'de katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Bilgin yaptığı açıklamada, "Masadaki bazı aktörler oldu bitti havasında son anda işi kurtaracaklarını sanıyorlar. Genel başkanlar konuşmaz ama başka konuşanlar mutlaka çıkar.Ortak aday çıkaracaklarının zor olduğunu düşünüyorum. Adaylığın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkı olduğunu düşünüyorum" dedi.

ALTILI MASANIN SİSTEMİNİ ELEŞTİRDİ

Açıklamalarının devamında da altılı masaya atıf yapan Bilgin, "Meral Hanım, iki büyük parti olarak biz yola beraber çıktık. Diğerleriyle beni denk görme diyor. İki aday öneriyor. Bunun önemsenmesini istiyor. Türkiye toplumu bir kişinin altı kişiyle ülkeyi yönetmesini doğru karşılamaz.

"BU DEMOKRASİYE AYKIRI BİR ŞEY"

Bu hesabı kim yapıyorsa yanlış yapıyor. Bu demokrasiye aykırı bir şey. Bir kişi halk seçecek ama o yönetmeyecek deniyor. Bunu Türkiye toplumu kabul etmez. Bir karar alacağında dönüp beş kişiye soracak. Bu da kriz olarak görülür" ifadelerini kullandı.