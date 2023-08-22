Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika

Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 22.08.2023 14:58

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde MHP ilçe teşkilatının eski başkanlarından olan Köksal Kaçmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. MHP MYK üyesi Sezer Yozgat, saldırıda Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde MHP ilçe teşkilatının eski başkanlarından olan Köksal Kaçmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Kaçmaz'ın saldırıda hayatını kaybetmesini ise MHP MYK üyesi Sezer Yozgat duyurdu.

Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, silahlı saldırıda öldürüldü

"KAHPE SALDIRI SONUCUNDA VEFAT ETTİ"

MHP MYK üyesi Sezer Yozgat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlçe Yönetiminde görev yapmış olduğum MHP Eski Eyüp Sultan İlçe Başkanımız Köksal Kaçmaz Ağabeyimin bugün uğradığı kahpe bir saldırı sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüye öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli Ağabeyime Allah'tan rahmet dilerim. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı, silahlı saldırıda öldürüldü
Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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