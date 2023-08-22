Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde MHP ilçe teşkilatının eski başkanlarından olan Köksal Kaçmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Kaçmaz'ın saldırıda hayatını kaybetmesini ise MHP MYK üyesi Sezer Yozgat duyurdu.

"KAHPE SALDIRI SONUCUNDA VEFAT ETTİ"

MHP MYK üyesi Sezer Yozgat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlçe Yönetiminde görev yapmış olduğum MHP Eski Eyüp Sultan İlçe Başkanımız Köksal Kaçmaz Ağabeyimin bugün uğradığı kahpe bir saldırı sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüye öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli Ağabeyime Allah'tan rahmet dilerim. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.