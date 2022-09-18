Eski milletvekili Pekşen için TBMM'de tören

ANKARA'da önceki gün hayatını kaybeden eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen (61) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve daha sonra Ankara'ya sevk edilen Haluk Pekşen, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 25 ve 26'ıncı Dönem CHP Trabzon Milletvekili Pekşen için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Pekşen'in ailesi ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve milletvekilleri katıldı. Pekşen'in cenazesi, öğle namazı sonrası Kacatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.