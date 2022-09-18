Eski milletvekili Pekşen için TBMM'de tören - Son Dakika
Üye Girişi

Eski milletvekili Pekşen için TBMM'de tören

18.09.2022 12:39
Eski milletvekili Pekşen için TBMM'de tören

ANKARA'da önceki gün hayatını kaybeden eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen (61) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

ANKARA'da önceki gün hayatını kaybeden eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen (61) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve daha sonra Ankara'ya sevk edilen Haluk Pekşen, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 25 ve 26'ıncı Dönem CHP Trabzon Milletvekili Pekşen için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Pekşen'in ailesi ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve milletvekilleri katıldı. Pekşen'in cenazesi, öğle namazı sonrası Kacatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


YORUMLAR
500
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı Haluk Pekşen'in Kızı Ezgi Pekşen: 'Babamın Durumunun Aşı ile Hiçbir İlgisi Yoktur' Haluk Pekşen'in Kızı Ezgi Pekşen: 'Babamın Durumunun Aşı ile Hiçbir İlgisi Yoktur' CHP eski milletvekili Haluk Pekşen, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı CHP eski milletvekili Haluk Pekşen, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski milletvekili Pekşen için TBMM'de tören - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:50 Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
14:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da
14:29 Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı
13:51 ABD Özel Harekât Gücü Komutanı Tudor, Suriye'de öldürülen PKK ve YPG'li teröristler için "şehit" dedi
13:39 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek
13:28 8 Eylül'de yaşamını yitiren 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı
13:12 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, el hareketini Ece Ronay'a mı yaptı?
12:55 İstanbul'da 2 polisimizi silahla yaralayan saldırganların kaçış anı görüntülendi
12:56 ABD Başkanı Biden, 2. Elizabeth'in taziye defterine not yazarken kopya çekti! O anlar kameralara yansıdı
12:39 Dursun Özbek'ten Yusuf Demir sözleri: Türk statüsünde oynaması için temaslarımız sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 15:30:18. #1.12#
SON DAKİKA: Eski milletvekili Pekşen için TBMM'de tören - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement