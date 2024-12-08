Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun Sıkıyönetim Suçlamasıyla Tutuklandı

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GÜNEY Kore'de eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetimde rolü olduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a sıkıyönetim ilan etme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilen ve gelen tepkilerin ardından görevinden istifa eden eski Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun tutuklandı.

Tutuklama kararının Kim'in savcılığa giderek gönüllü olarak ifade vermesinin ardından alındığı belirtildi.