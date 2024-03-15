Eski Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Aksakal İçin Meclis\'te Cenaze Töreni Düzenlendi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kovancılar'da seçim lokali açılışına katıldı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde partisinin seçim lokalinin açılışına katıldı. Yapıcıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Gazze'deki soykırım ve vahşetin sona erene kadar bu konuyu gündemlerinden çıkarmayacaklarını ve adaylarını adalet ve emanet kriterlerine göre belirlediklerini belirtti.