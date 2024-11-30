Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan tutuklandı - Son Dakika
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Politika

Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan tutuklandı

Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan tutuklandı

Gözaltına alınan Tunceli Belediyesi'nin DEM Parti'li eski Eş Başkanı Birsen Orhan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Orhan'a yöneltilen suçlamalar ''Toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet'' ve ''Görevi yaptırmamak için direnme'' olarak belirtildi.

30.11.2024 16:36
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Daha önce hakkında ev hapsi kararı verilen Tunceli Belediyesi'nin DEM Parti'li eski Eş Başkanı Birsen Orhan, bugün yeniden gözaltına alındı. Orhan'ın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı duyuruldu. Orhan'a yöneltilen suçlamalar "Toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" olarak belirtildi.

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Orhan'ın tutuklanmasının ardından DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Dersim Belediye Eş başkanımız Birsen Orhan hakkındatutuklama kararı verilmiştir. verilen karar hukuksuzluğun en somut halidir" diyen Kordu, "Ev hapsinden kaçma şüphesi ile tutuklama kararı vermek yargının hangi siyasi kararlar ile hareket ettiğinin açık halidir. Kayyımlar ile bize biat dayatan politikalarınız çürümüş ve iflas etmiş politikalardır. Demokrasi güçlerine, halklara ve Belediye Eş başkanlarına yönelik tutuklama ve baskılar ile demokrasi mücadelemizi engelleyemezsiniz. Halkın iradesine ve kadın mücadelesine yapılan bu saldırılara karşı daha fazla örgütlenerek cevap vereceğiz . Tutuklu Eş başkanlar ve arkadaşlarımız serbest bırakılmalı halkın iradesine saygı duyulmalıdır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı kararıyla 22 Kasım'da Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak "terör örgüt PKK üyeliğinden aldığı ceza ve PKK propagandası lapmak" suçlamasıyla hakkında yürütülen soruşturma gerekçesiyle görevden alınmış ve yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu kayyum olarak atanmıştı.

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Son Dakika Politika Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ömer duman:
    sıfata bak 11 6 Yanıtla
  • k K:
    Belediye Başkanı toplantı ve yürüyüşlere muhalefet etmiş değil. yaşaklanan toplantı ve yürüyüşlerie karşı eleştiri yapmıştır. Bu eleştiri ne zaman suç oluyor? Hukuksuzluk her yerde fışkırıyor buyrun bir örnek daha. 7 9 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    tipleri görünce Selamün Kavlen çekenler 9 4 Yanıtla
  • fatih acar:
    Eş başkan ne yahu? T.C. devletinde kanunlar değişti mi de eşbaşkan deniyor? 9 2 Yanıtla
  • Hakyol:
    Birkez daha emin oldum ki bunların sıfatı Kürt ve müslüman sıfatı değil ben ermeniyim diye bağırıyor 1 1 Yanıtla
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