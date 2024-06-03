Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca için veda töreni düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca için veda töreni düzenlendi

Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca için Yargıtay Konferans Salonu'nda veda töreni düzenlendi. Törene birçok önemli isim katıldı ve Akarca'nın hizmetleri takdir edildi. Tören sonunda Akarca'ya onur belgesi verildi.

03.06.2024 16:47
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Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca için Yargıtay Konferans Salonu'nda veda töreni düzenlendi.

Önceki dönem Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca için Yargıtay Konferans Salonu'nda veda töreni düzenlendi. Törene Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, eski TBMM Başkanları Mustafa Şentop ile Mehmet Ali Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekilleri Halil Koç ile Mehmet Akif Ekinci, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Yargıtay üyeleri ve yargı mensupları katıldı. Düzenlenen törende, Akarca'nın öz geçmişi okundu ve hayatından kesitlere yer verilen video gösterildi.

Törende konuşan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Akarca'nın emekliye ayrıldığını belirterek, hizmetleri nedeniyle teşekkürlerini iletti. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik adına Akarca'nın önemli işlere imza attığını kaydeden Kerkez, Akarca'dan devraldığı bayrağı ileri taşıma gayreti içinde olacağını söyledi. Ömer Kerkez, Akarca ve ailesine sağlıklı ve uzun bir ömür dileğinde bulundu. Konuşmaların ardından Akarca'ya onur belgesi verilerek, hediye takdim edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca için veda töreni düzenlendi - Son Dakika

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