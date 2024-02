Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı\'na Osmanlı İmparatorluğu açıklaması tepki çekti

Politika

Eskişehir'de seçim bürosu açılışında Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya yaptığı seferleri 'Beyaz tenli, mavi gözlü karı almak' olarak nitelendiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) dün gerçekleştirdiği Eskişehir seçim bürosu açılışında televizyon kanallarının canlı yayın yaptığı esnada konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahları, şehzadeleri ve Avrupa'da yapmış olduğu seferler hakkında ağır ithamlarda bulunmuştu. Açıklamalar kamuoyunda tepki toplamaya devam ederken, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır'dan da açıklama geldi. Başkan Albayrak, Büyükerşen'in artık sahalardan çekilerek evinden bile çıkmaması gerektiğini söylerken, partinin il kadın kolları başkanı Ünalır ise, bir kadın olarak Ayşe Ünlüce'nin yapılan açıklamaları alkışlamasını halkın yorumuna bıraktıklarını ifade etti.

"Büyükerşen'in artık evinden dahi çıkmaması gerekli"

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Büyükerşen'in sözleri üzerine, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Büyükerşen, Eskişehir'e dair yapacakları bir şey olmadığından dolayı Osmanlı İmparatorluğu hakkında böyle ağza alınmayacak ve tasvip etmediğimiz bir konu hakkında açıklama yaptı. Biz bunu esefle kınıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu her zaman ülkeye ve dünyaya huzur götüren bir ecdattır. Biz bu ecdatla her zaman iftihar etmişizdir. Ama bu konuda sayın Büyükerşen'in bu sözlerini esefle kınadığımızı ve Eskişehir'e dair yapacak bir şeyleri olmadığından dolayı kalkıp bir seçim bürosu açılışında böyle bir söz söylemesini biz kabul etmiyoruz. Akabinde, her zaman cumhuriyet kenti olduğunu ve kadının ehemmiyetini ortaya koyan bir zihniyetin bugün kalkıp da kadınlarımıza, bayanlarımıza, annelerimize bir 'karı' ifadesini kullanmış olması ve şehzadelerimize, padişahlarımıza yapmış olduğu seferlerden dolayı 'karı bulmaya gidiyor' diye ifade kullanmasını gerçekten 86 yaşına gelmiş, profesör olmuş ve üniversitede hocalık yapmış bir insana yakıştıramadık. Bunu Eskişehir halkı görüyor, bunu Türkiye görüyor. Bu konuda kendisinin artık her şeyi bırakmasının gerektiği yapmış olduğu açıklamalarla da ortaya çıkmış durumda. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu süreçte olmasını kabul etmiyoruz. Bizim buradan tavsiyemiz şudur ki, sayın Yılmaz Büyükerşen artık sahalardan değil, evinden dahi çıkmaması gerekli. Artık sözlerinden ve hareketlerinden belli olduğu gerçeği var" dedi.

"Ayşe Ünlüce'nin bu talihsiz söylemi alkışlamasını da halkımızın yorumuna bırakıyoruz"

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ise "86 yaşına gelmiş bir profesörün, bir eğitimcinin bu talihsiz açıklamasını kadın kolları teşkilatımız adına esefle kınıyorum. Biliyorsunuz onlar da bir kadın aday çıkarttılar. Sayın Ayşe Ünlüce hanımefendinin bu talihsiz söylemi alkışlamasını da halkımızın yorumuna bırakıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl boyunca doğuyla batıyı birleştirmiştir. Ecdadımız ömrünü at üstünde, savaşlarda, seferlerde geçirmiştir. Sayın Büyükerşen'in tarih bilmediğini düşünüyorum. Ecdadımızı tanımadığını düşünüyorum. Ecdadımıza yapılan ciddi bir saygısızlık olarak nitelendiriyorum. Şunu da çok doğal buluyorum, 25 yıl boyunca hiçbir şekilde hizmet yapılmadığı zaman böyle yerel yönetimler seçim öncesi yapılacak, anlatılacak bir iş de olmadığı için kadınların üzerinden, kıymetli ecdadımız üzerinden bir algı oluşturmuştur. Çünkü biliyorsunuz ki 25 yıldır algıyla yönetmeye çalıştılar" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR