Eskişehir'de düzenlenen 'CHP'li Başkanlar Toplantısı' sona erdi - Son Dakika
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Eskişehir'de düzenlenen 'CHP'li Başkanlar Toplantısı' sona erdi

12.06.2022 00:58
Eskişehir'de düzenlenen 'CHP'li Başkanlar Toplantısı' sona erdi

Eskişehir'de bir araya gelen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, yaptıkları toplantıda ele alınan konuları kamuoyu ile paylaştı.

Eskişehir'de bir araya gelen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, yaptıkları toplantıda ele alınan konuları kamuoyu ile paylaştı.

Eskişehir'de bulunan bir otelde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir araya gelerek toplantı gerçekleştiren Adana, Ankara, Aydın, Hatay, İstanbul, Mersin, Muğla ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanları ülkenin gündemine dair konuları ele aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapıldı.

"İş birliği kararlılığımızı bir kez daha vurguladık"

Toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanları adına açıklama yapan Büyükerşen, "Toplantımızda belediyecilik çalışmalarımızda iş birliği kararlılığımızı bir kez daha vurgularken; mevcut ekonomik tablo, yoksulluk, akaryakıt ve katlanılamaz hale gelen enerji giderleri başta olmak üzere artan maliyetler ve ekonomik krizin boyutlarını ele aldık" dedi.

"Hükümetin belediyelere ek kaynak ayırması gerekmektedir"

Artan maliyetlerden dolayı belediyelerin hükümetten ek kaynak almak durumunda olduğunu belirten Yılmaz Büyükerşen, "Akaryakıtta ardı ardına gelen zamlar ile toplu ulaşımda artık otobüslerin, dolmuşların, taksilerin tekerinin döndürülemez olduğunu görmekteyiz. Maliyetlerdeki inanılmaz artışa karşın hükümetin bu alanda belediyelere ek kaynak ayırması, akaryakıt konusunda destek sağlanması, ÖTV ve KDV'nin kaldırılması tekliflerinin dikkate alınması gibi konularda çalışma yapılması gerekmektedir. Su temini ve toplu taşıma başta olmak üzere, üretilen hizmetlerin tümünde enerji ve akaryakıt giderleri tahammül edilemez hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"Sığınmacılar büyük sorunlara yol açıyor"

Açıklamasında sığınmacılara da değinen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şu ifadeleri kullandı:

"Şehirlerde bir diğer büyük sorun ise sığınmacı meselesidir. Kentlerin demografik yapısını bozan, şehir ekonomisinde arz talep dengesini alt üst eden, belediyelerin tüm stratejik hizmet planlarını öngörülemez hale getiren bu durum, büyük bir soruna da yol açmaktadır." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eskişehir'de düzenlenen 'CHP'li Başkanlar Toplantısı' sona erdi - Son Dakika

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