Eskişehir\'de TOKİ Konutları Teslim Edilmeye Başlanıyor

Politika

Eskişehir'de yapılan TOKİ konutlarının ilk 2 etabının 9 Eylül Pazartesi günü teslim edilmeye başlayacağını açıklayan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Üçüncü ve dördüncü etapları da yılsonuna kalmadan hak sahiplerine teslim etmiş olacağız" dedi.

Odunpazarı İlçesi Vadişehir Mahallesi'nde yapılan TOKİ konutlarında sona yaklaşıldı. TOKİ konutlarının olduğu alanda basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, bölgede yapılan toplam 4 etaptan ilk 2'sinin tamamlandığını ve 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Hazırlıkları süren 3'üncü ve 4'üncü etapların ise yılsonuna kadar tamamlanacağının müjdesini veren Albayrak, Eskişehir genelindeki kentsel dönüşüm konusuna değinerek CHP İl Başkanlığı'nı ve belediyeleri eleştirdi.

"Üçüncü ve dördüncü etapları da yılsonuna kalmadan hak sahiplerine teslim etmiş olacağız"

Yapımı devam eden 3'üncü ve 4'üncü etap TOKİ konutlarının en hızlı şekilde tamamlanarak sahiplerine teslim edileceğini belirten AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "27 Haziran 2024 tarihinde buraya ziyarete gelmiştik. O zaman yetkili arkadaşlardan bilgi alarak süreci değerlendirmiştik. İkinci etap ve birinci etap tabir ettiğimiz Vadişehir Mahallemizdeki TOKİ konutları bir aksilik olmazsa 9 Eylül Pazartesi günü itibariyle vatandaşlarımızla artık buluşacak. Pazartesi günü inşallah bir aksilik olmazsa Eskişehirli hemşehrilerimize teslim etmiş olacağız. Konutlarımızın sahiplerine ve Eskişehirimize hayırlı olsun diyorum. Malumunuz Vadişehir Mahallemizdeki TOKİ şantiyelerimizde 4 etaptan oluşan sitelerimizin inşaatı 2022 yılında başlamıştı. Şu an birinci ve ikinci etabı bitirdik. Üçüncü ve dördüncü etapları da inşallah yılsonuna kalmadan hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Burada bizim için önemli olan nokta, Eskişehirimize, Çevre Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ vasıtasıyla binlerce konut kazandırdı. Bunlardan sadece birkaç tanesi şu an burada teslim edilmeyi bekliyor" dedi.

"Bunlarla birlikte 15 bine yakın bir konutu Eskişehir'deki halkımıza vermiş olacağız"

Daha önce teslim edilenlerle birlikte 10 binin üzerinde konutun vatandaşlara dağıtıldığını söyleyen Albayrak, "Bu zamana kadar TOKİ vasıtasıyla Eskişehir'e kazandırmış olduğumuz konut sayısı neredeyse 10 binin üzerinde. Bunlarla beraber de inşallah 14 binin üzerinde 15 bine yakın bir konutu Eskişehir'deki halkımıza vermiş olacağız. Onun için de tekrardan hem Cumhurbaşkanımıza hem Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ'mize, ve buradan müteahhitlik yapan bütün arkadaşlara teşekkür etmek istiyoruz. Eskişehirimize, hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

"CHP'nin 25 yılda Eskişehir'e kaç tane konut kazandırdığını sormak istiyorum"

CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nı ve belediye başkanlarını kentsel dönüşüm eksikliği üzerinden eleştiren AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"25 yılda 24 tane daireyi dahi yapamayanlar, 60'a çıkartmaya çaba gösterenler, buraya gelsinler sanatı ve sanatkarlığın büyüklüğünü bir görmüş olsunlar. Gerçekten her yer ev, her yer konut. ve yılsonu itibariyle 3 bin 109 konutu sahiplerine teslim etmiş olacağız. Onun için de ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Ama şöyle bir gerçek var. Reklam ve ikram belediyeciliği devam eden bir belediye anlayışı olduğu sürece, bu şehre kentsel dönüşüm anlayışında hiçbir şey yapmayacaklarını görüyoruz. Sadece reklam yaparak, ikram ederek, bazı şeyleri de manipüle ederek de süreci yönetmeye çaba gösteriyorlar. Ama buradan ben belediye başkanlarına seslenmek istiyorum. Gelsinler buradaki TOKİ konutlarını görsünler. İş nasıl yapılır? Mazeret üretmeden sonuç nasıl alınır görmüş olsunlar. Buradan da mevkidaşıma bir şey sormak istiyorum. Net bir soru. Şunu diyorum, Talat bey, CHP 25 yılda, Eskişehir'e kaç tane konut kazandırdı? Soru açık ve net. Bunu da inşallah kamuoyuyla paylaşır diye temenni ediyoruz." - ESKİŞEHİR